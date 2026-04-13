Marko critica regras de 2026: "Nos afasta do que a F1 representa"

O ex-consultor da equipe Red Bull, Helmut Marko, tornou-se a mais recente figura a criticar as novas regras da Fórmula 1, ao apontar onde os problemas começaram e como ele espera que se encontrem soluções.

A nova era da F1 recebeu, na melhor das hipóteses, uma reação mista, com o aumento da ação contrastando com as reclamações dos pilotos sobre ultrapassagens artificiais e maneiras não naturais de pilotar os carros.

O cerne do conflito reside na quantidade de gerenciamento e recuperação de energia exigida tanto na classificação quanto nas corridas; forçando os pilotos a fazerem lift-and-coast, reduzir a marcha nas retas e praticar o “super clipping”, o que os impede de levar os novos carros ao seu máximo potencial ao longo de uma volta.

Após uma primeira reunião da FIA com as fabricantes e equipes em 9 de abril sobre possíveis ajustes nas regras, todas as partes interessadas se reunirão novamente em 20 de abril, após uma reunião do grupo esportivo em 15 de abril e uma reunião do grupo técnico em 16 de abril, para decidir quais mudanças devem ser feitas tanto para esta temporada quanto para as campanhas seguintes.

Marko acredita que o problema começou quando uma divisão de quase 50/50 entre o motor de combustão interna e o elétrico foi colocada no centro dos novos regulamentos da unidade de potência – com o objetivo de atrair fabricantes novos e existentes para a F1.

O resultado foi que a F1 recebeu a Audi e a Ford como novos fabricantes de unidades de potência e trouxe a Honda de volta ao grid, mas perdeu a Renault como fornecedora de motores. A Cadillac também está pronta para entrar na competição como fabricante de motores de pleno direito a partir de 2029.

Mas Marko acredita que, quando as regras estavam sendo finalizadas há dois anos, com o impulso para a eletrificação na vanguarda das propostas dos fabricantes, os interesses mudaram posteriormente, o que deixou as regras atuais com 'buracos'.

Largada da corrida Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

“Eles certamente deixaram algumas coisas de lado, mas os regulamentos foram decididos em um momento em que ainda havia esperança — ou a visão — de que o elétrico seria o único caminho”, disse Marko, que deixou a Red Bull no final do ano passado, à ORF.

“E isso mudou significativamente nesse meio tempo; o motor de combustão interna voltou, temos combustível livre de CO₂, o que significa que tudo foi feito do ponto de vista ambiental. E agora só temos que garantir que abordemos essas, eu diria, lacunas nos regulamentos da melhor maneira possível".

“50/50 [entre motor de combustão interna e elétrico] parece bom no papel, mas não funciona porque a bateria precisa ser carregada. E se não houver zonas suficientes onde ela possa ser carregada...”

Marko também citou preocupações com a segurança que precisam ser abordadas após o incidente envolvendo Oliver Bearman e Franco Colapinto durante o GP do Japão, quando o piloto da Haas foi pego de surpresa pela enorme diferença de velocidade entre os dois, já que Colapinto estava recuperando energia enquanto ele atacava, o que causou uma diferença de 50 km/h.

“Há também a situação que acabamos de ter com Colapinto e Bearman. Ele entra com um excesso de velocidade de mais de 50 km/h”, disse ele. “É quase como se um veículo estivesse parado, e isso tem de ser evitado".

“Outra questão é que as largadas não são consistentes, e isso tem levado a situações perigosas. Mas, como é um novo regulamento, vamos dar uma chance a ele, e acho que a maior parte do desenvolvimento será na área de software".

Marko sente que as novas regras mudaram os fundamentos da F1, o que causou descontentamento entre os pilotos – principalmente o tetracampeão Max Verstappen, que está avaliando seu futuro em meio à insatisfação com os novos carros e regras.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

Marko ecoou os sentimentos de seu ex-piloto, concordando com a avaliação feita por Lewis Hamilton de que o piloto que melhor gerenciar o uso de energia sairá vencedor em 2026.

“Acho que Hamilton está certo [sobre a gestão de energia]. Mas isso nos afasta do que a F1 representa, onde o piloto mais rápido em um bom carro ou no melhor carro vence”, disse Marko.

“Não se trata de uma equipe de engenheiros acertando a programação na medida certa. Ou de uma bateria cheia ultrapassando uma bateria vazia. Isso não é uma ultrapassagem de verdade. Isso não é ultrapassar; é apenas passar por alguém, e isso é mais do que artificial, e realmente não deveria ser assim".

Reportagem adicional de Ruben Zimmermann

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