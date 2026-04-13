Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Alfredinho Ibiapina inicia temporada da NASCAR Brasil com vitória e forte atuação na Challenge

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
Alfredinho Ibiapina inicia temporada da NASCAR Brasil com vitória e forte atuação na Challenge

Copa Truck: Desclassificações provocam mudanças de impacto nos resultados da segunda etapa

Copa Truck
Copa Truck: Desclassificações provocam mudanças de impacto nos resultados da segunda etapa

MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta  

MotoGP
MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta  

F1: Todt admite ter recusado proposta da Red Bull após 16 anos na Ferrari

Fórmula 1
F1: Todt admite ter recusado proposta da Red Bull após 16 anos na Ferrari

F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro

Fórmula 1
F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro

F1: Binotto revela principal responsável pela perda de desempenho da Audi

Fórmula 1
F1: Binotto revela principal responsável pela perda de desempenho da Audi

Da Alfa Romeo à Mercedes: Quais foram as maiores fabricantes de cada 'era dos motores' da F1?

Fórmula 1
Da Alfa Romeo à Mercedes: Quais foram as maiores fabricantes de cada 'era dos motores' da F1?

F1 - Ralf Schumacher: Reconstrução da Red Bull levará "de dois a três anos"

Fórmula 1
F1 - Ralf Schumacher: Reconstrução da Red Bull levará "de dois a três anos"
Fórmula 1

Marko critica regras de 2026: "Nos afasta do que a F1 representa"

Novas regras da F1 não foram bem recebidas pelo ex-consultor da Red Bull, que apontou onde os problemas começaram

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Editado:
Helmut Marko, Red Bull Racing

O ex-consultor da equipe Red Bull, Helmut Marko, tornou-se a mais recente figura a criticar as novas regras da Fórmula 1, ao apontar onde os problemas começaram e como ele espera que se encontrem soluções.

Leia também:

A nova era da F1 recebeu, na melhor das hipóteses, uma reação mista, com o aumento da ação contrastando com as reclamações dos pilotos sobre ultrapassagens artificiais e maneiras não naturais de pilotar os carros.

O cerne do conflito reside na quantidade de gerenciamento e recuperação de energia exigida tanto na classificação quanto nas corridas; forçando os pilotos a fazerem lift-and-coast, reduzir a marcha nas retas e praticar o “super clipping”, o que os impede de levar os novos carros ao seu máximo potencial ao longo de uma volta.

Após uma primeira reunião da FIA com as fabricantes e equipes em 9 de abril sobre possíveis ajustes nas regras, todas as partes interessadas se reunirão novamente em 20 de abril, após uma reunião do grupo esportivo em 15 de abril e uma reunião do grupo técnico em 16 de abril, para decidir quais mudanças devem ser feitas tanto para esta temporada quanto para as campanhas seguintes.

Marko acredita que o problema começou quando uma divisão de quase 50/50 entre o motor de combustão interna e o elétrico foi colocada no centro dos novos regulamentos da unidade de potência – com o objetivo de atrair fabricantes novos e existentes para a F1.

O resultado foi que a F1 recebeu a Audi e a Ford como novos fabricantes de unidades de potência e trouxe a Honda de volta ao grid, mas perdeu a Renault como fornecedora de motores. A Cadillac também está pronta para entrar na competição como fabricante de motores de pleno direito a partir de 2029.

Mas Marko acredita que, quando as regras estavam sendo finalizadas há dois anos, com o impulso para a eletrificação na vanguarda das propostas dos fabricantes, os interesses mudaram posteriormente, o que deixou as regras atuais com 'buracos'.

Race start

Largada da corrida

Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

“Eles certamente deixaram algumas coisas de lado, mas os regulamentos foram decididos em um momento em que ainda havia esperança — ou a visão — de que o elétrico seria o único caminho”, disse Marko, que deixou a Red Bull no final do ano passado, à ORF.

“E isso mudou significativamente nesse meio tempo; o motor de combustão interna voltou, temos combustível livre de CO₂, o que significa que tudo foi feito do ponto de vista ambiental. E agora só temos que garantir que abordemos essas, eu diria, lacunas nos regulamentos da melhor maneira possível".

“50/50 [entre motor de combustão interna e elétrico] parece bom no papel, mas não funciona porque a bateria precisa ser carregada. E se não houver zonas suficientes onde ela possa ser carregada...”

Marko também citou preocupações com a segurança que precisam ser abordadas após o incidente envolvendo Oliver Bearman e Franco Colapinto durante o GP do Japão, quando o piloto da Haas foi pego de surpresa pela enorme diferença de velocidade entre os dois, já que Colapinto estava recuperando energia enquanto ele atacava, o que causou uma diferença de 50 km/h.

“Há também a situação que acabamos de ter com Colapinto e Bearman. Ele entra com um excesso de velocidade de mais de 50 km/h”, disse ele. “É quase como se um veículo estivesse parado, e isso tem de ser evitado".

“Outra questão é que as largadas não são consistentes, e isso tem levado a situações perigosas. Mas, como é um novo regulamento, vamos dar uma chance a ele, e acho que a maior parte do desenvolvimento será na área de software".

Marko sente que as novas regras mudaram os fundamentos da F1, o que causou descontentamento entre os pilotos – principalmente o tetracampeão Max Verstappen, que está avaliando seu futuro em meio à insatisfação com os novos carros e regras.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Marko ecoou os sentimentos de seu ex-piloto, concordando com a avaliação feita por Lewis Hamilton de que o piloto que melhor gerenciar o uso de energia sairá vencedor em 2026.

“Acho que Hamilton está certo [sobre a gestão de energia]. Mas isso nos afasta do que a F1 representa, onde o piloto mais rápido em um bom carro ou no melhor carro vence”, disse Marko.

“Não se trata de uma equipe de engenheiros acertando a programação na medida certa. Ou de uma bateria cheia ultrapassando uma bateria vazia. Isso não é uma ultrapassagem de verdade. Isso não é ultrapassar; é apenas passar por alguém, e isso é mais do que artificial, e realmente não deveria ser assim".

Reportagem adicional de Ruben Zimmermann

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Aston Martin deve focar em 2027 após motor ser ainda pior que o esperado, diz jornal espanhol
Próximo artigo F1: Há 40 anos, Senna vencia Mansell por apenas 14 milésimos no GP da Espanha

Principais comentários

Mais de
Haydn Cobb

WEC remarca etapa do Catar após adiamento devido ao conflito no Oriente Médio

WEC
WEC
WEC remarca etapa do Catar após adiamento devido ao conflito no Oriente Médio

F1: Norris lidera manhã, Ferrari estreia asa inovadora e Bortoleto tem problemas com Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Norris lidera manhã, Ferrari estreia asa inovadora e Bortoleto tem problemas com Audi

F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: "Novos carros são mais divertidos" do que gerações anteriores, comemora Hamilton

Últimas notícias

Alfredinho Ibiapina inicia temporada da NASCAR Brasil com vitória e forte atuação na Challenge

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
Alfredinho Ibiapina inicia temporada da NASCAR Brasil com vitória e forte atuação na Challenge

Copa Truck: Desclassificações provocam mudanças de impacto nos resultados da segunda etapa

Copa Truck
Copa Truck: Desclassificações provocam mudanças de impacto nos resultados da segunda etapa

MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta  

MotoGP
MotoGP: 'Calendário atual encurtará carreira dos pilotos', teme Acosta  

F1: Todt admite ter recusado proposta da Red Bull após 16 anos na Ferrari

Fórmula 1
F1: Todt admite ter recusado proposta da Red Bull após 16 anos na Ferrari