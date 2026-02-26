Marrafuschi substitui Isola como chefe da Pirelli, a fornecedora da F1

A partir de 1º de março, Dario Marrafuschi substituirá Mario Isola como novo diretor da Pirelli Motorsport.

Marrafuschi, que está na empresa desde 2008, tem uma vasta experiência na área de Pesquisa e Desenvolvimento para Fórmula 1.

Isola, que há muitos anos é o rosto da Pirelli nos esportes motorizados -- desde 2017 na F1 -- continuará apoiando a operação da empresa na categoria até 1º de julho, para garantir que a transição seja concluída sem problemas.

Após essa data, Isola deixará a empresa para seguir novos objetivos profissionais. A administração da Pirelli fez a seguinte declaração sobre o assunto em comunicado oficial: “Nossa empresa agradece a Mario por sua contribuição para o crescimento do departamento de esportes motorizados”.

O Motorsport.com apurou que Isola deve se tornar o CEO da ACI Sport, ou seja, estará à frente da parte esportiva do Automóvel Clube da Itália.

