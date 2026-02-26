Marrafuschi substitui Isola como chefe da Pirelli, a fornecedora da F1
O Motorsport.com apurou que Isola deve se tornar o CEO da ACI Sport, ou seja, estará à frente da parte esportiva do Automóvel Clube da Itália; saiba mais
Mario Isola, que deixará a Pirelli F1
Foto de: Pirelli
A partir de 1º de março, Dario Marrafuschi substituirá Mario Isola como novo diretor da Pirelli Motorsport.
Marrafuschi, que está na empresa desde 2008, tem uma vasta experiência na área de Pesquisa e Desenvolvimento para Fórmula 1.
Isola, que há muitos anos é o rosto da Pirelli nos esportes motorizados -- desde 2017 na F1 -- continuará apoiando a operação da empresa na categoria até 1º de julho, para garantir que a transição seja concluída sem problemas.
Após essa data, Isola deixará a empresa para seguir novos objetivos profissionais. A administração da Pirelli fez a seguinte declaração sobre o assunto em comunicado oficial: “Nossa empresa agradece a Mario por sua contribuição para o crescimento do departamento de esportes motorizados”.
O Motorsport.com apurou que Isola deve se tornar o CEO da ACI Sport, ou seja, estará à frente da parte esportiva do Automóvel Clube da Itália.
RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Sanchez mata saudade de seu Porsche na pré-temporada da Carrera Cup
Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro
Porsche Cup percorre 6.900 km na pré-temporada em Interlagos
Morestoni aproveita pré-temporada da Carrera Cup para acelerar no seco e no molhado
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários