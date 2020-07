Após um intervalo de 110 dias desde o cancelamento do GP da Austrália, horas antes do início do primeiro treino livre da sexta, as equipes da Fórmula 1 estamos novamente no batente preparando o paddock para o GP da Áustria, novo primeiro GP da temporada.

Novos protocolos foram introduzidos para os eventos com portões fechados, que devem marcar a primeira parte da temporada atual. E eles deixaram o paddock com uma cara diferente da que conhecemos.

Como mostram essas imagens exclusivas do Motorsport Images, não há motorhomes presentes. No lugar, as equipes estão usando instalações sob medida que foram colocadas pela organização da prova.

Além disso, os caminhões das equipes foram colocados mais longe das garagens em comparação com onde eles ficariam normalmente, dando às equipes mais espaço para trabalhar.

Dê uma olhada no "novo normal" da F1 na galeria abaixo (clique na opção "Lista" para melhor visualização).

Galeria Lista Racing Point transporters 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari member in the paddock 2 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Racing Point transporters in the garage 3 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images McLaren team members arrive in the paddock 4 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images A member of the Mercedes team with their Pirelli tyres 5 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Members of the Racing Point team in the garage 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alfa Romeo Racing hospitality 7 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Racing Point entrance to the garage 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images A member of the Racing Point team during setup 9 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images We race as one logo 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mclaren Hospitality 11 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Racing Point transporters 12 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images A member of the Racing Point team during setup 13 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Paddock preparations 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alphatauri hospitality 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images AlphaTauri hospitality 16 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images AlphaTauri team setup 17 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Racing Point transporters in the garage 18 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images A member of the Racing Point team during setup 19 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images A member of the Racing Point team during setup 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

