O clube de futebol Le Mans FC anunciou nesta sexta-feira (1º) que o grupo brasileiro de investimentos esportivos OutField adquiriu uma participação no clube. Entre os investidores estão duas figuras do mundo do automobilismo, além do astro do tênis Novak Djokovic.

O time que competirá na segunda divisão francesa nesta temporada anunciou a chegada deste consórcio, que reúne diversos investidores do mundo do esporte de elite. Além de Djokovic, detentor do recorde de vitórias em torneios do Grand Slam, outras figuras do mundo do automobilismo: Felipe Massa, Kevin Magnussen, além do fundador da Oakberry, Georgios Frangulis, que também compete na Porsche Cup.

Além do apoio financeiro, a OutField atua no fornecimento de orientação e consultoria a clubes e organizações esportivas sobre "desenvolvimento estratégico, operacional e financeiro". O presidente e proprietário do Le Mans, Thierry Gomez, enfatizou que esta parceria visa continuar a "crescer" a equipe, que em poucos anos ascendeu da National 3 – a quinta divisão da França – para retornar à Ligue 2.

"Devemos estar cientes de que o modelo econômico do futebol mudou, com o estreitamento da elite e a chegada de novos investidores", disse Gomez. "Para existir neste novo contexto e esperar continuar crescendo, não temos escolha a não ser nos adaptar, porque nossa ambição continua a mesma: lotar o estádio e compartilhar grandes emoções juntos, como fizemos em nossa última partida contra o Versalhes."

"É por isso que tenho o prazer de anunciar hoje a chegada do nosso novo parceiro financeiro: OutField, líder em investimentos esportivos na América Latina, e Georgios Frangulis, fundador e CEO da OakBerry. Eles são únicos por serem um fundo de investimento brasileiro. Vocês sabem o quanto eu amo o esporte... e quem melhor do que a seleção brasileira para simbolizar o futebol bonito em todo o mundo?"

Claro, não é coincidência que figuras do automobilismo estejam se juntando ao clube de Le Mans, já que Massa e Magnussen terão a tarefa de "ajudar a construir uma ponte entre o futebol e o automobilismo – um ponto forte da marca Le Mans".

"Acho que todos sabem da minha paixão pelo futebol, o que me levou a dar este passo hoje", disse Massa. "O Le Mans FC tem uma forte ligação com o automobilismo, e quando meu grande amigo e sócio na Oakberry, Georgios Frangulis, me apresentou ao projeto, eu quis fazer parte dele – especialmente ao lado de pessoas que respeito profundamente, como Djokovic, que dispensa apresentações, e Magnussen, com quem compartilhei muitos anos na F1".

"É inegavelmente uma grande oportunidade, capitalizando o momento do futebol francês, que é o atual campeão da Liga dos Campeões [com o PSG] e atualmente está atraindo investimentos significativos".

