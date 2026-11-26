Max Verstappen terá mais uma vez Tom Hart como seu engenheiro no GP do Catar de Fórmula 1. Seu braço direito, Gianpiero Lambiase, retornaria para a etapa deste fim de semana e a próxima, em Abu Dhabi, mas uma questão pessoal impede a presença do britânico no paddock de Losail.

Com Lambiase a caminho da McLaren em 2028, a Red Bull havia optado por um sistema de rotação para a parte final desta temporada, principalmente para permitir que Hart se adaptasse ao cargo antes de sua esperada nomeação permanente, enquanto Lambiase ainda está na equipe.

O plano inicial era que Lambiase cobrisse os dois últimos GPs como engenheiro de Verstappen, além de suas funções como chefe de corridasda Red Bull, mas ele estará ausente no Catar devido a circunstâncias pessoais. A equipe disse ao Motorsport.com que Lambiase deve retornar em Abu Dhabi, desde que suas circunstâncias pessoais permitam.

Espera-se que Lambiase seja colocado em quarentena remunerada em 2027 antes de sua mudança para a McLaren. Embora a Red Bull ainda não tenha anunciado formalmente, Hart deve se tornar o engenheiro de corrida de Verstappen já no início da temporada de 2027.

Hart, que trabalha para a Red Bull desde 2013, estava a caminho da Williams até Verstappen expressar internamente sua preferência por ele como substituto de Lambiase. A Red Bull posteriormente conseguiu reverter a mudança planejada para a equipe de Grove, onde ele se tornaria engenheiro de Alexander Albon.

As primeiras corridas de Hart trabalhando com o tetracampeão apresentaram vários desafios. Em Austin, houve problemas técnicos com a conexão de rádio, enquanto no Brasil Verstappen reclamou repetidamente de uma sensação estranha no RB22 após seu stint inicial. Uma corrida caótica se desenrolou em Las Vegas, embora a comunicação entre Verstappen e Hart já parecesse consideravelmente melhor.

Verstappen falou positivamente sobre Hart, que, segundo ele, causou uma “boa impressão” apesar desses desafios.

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