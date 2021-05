As transmissões deste sábado da Fórmula 1 na Band foram dedicadas à memória de Wilson Lima, pai do piloto e comentarista do canal, Max Wilson, que faleceu de Covid-19.

Após participar das transmissões de quinta, o piloto não esteve presente comentando o terceiro treino livre e a classificação ao lado do narrador Sérgio Maurício e do também comentarista Reginaldo Leme.

Em seu lugar, a Band escalou o jornalista Celso Miranda, que é responsável pelas transmissões das Fórmulas 2 e 3 no Bandsports.

A notícia foi dada por Sérgio ao fim do Q1 do treino classificatório e os colegas aproveitaram para mandar forças ao companheiro e prestar homenagens.

Dividindo a função de comentarista com Felipe Giaffone, ainda não está confirmado se ele estará na cobertura do próximo GP, em Baku, no dia 6 de junho. Sérgio Maurício ainda deixou aberto na transmissão a possibilidade do piloto estar de volta já amanhã (22), comentando o GP de Mônaco, que terá Charles Leclerc na pole position.

A equipe do Motorsport Brasil deixa seus sentimentos à família de Max Wilson e a todas que foram afetadas pela pandemia da Covid-19.

F1 2021: FERRARI quebra JEJUM e Leclerc faz pole POLÊMICA em Mônaco; HAMILTON é SÓ 7º no grid | Q4

