McDonalds lançará miniaturas dos carros do filme 'F1' no Brasil

O McDonald's anunciou que trará ao Brasil duas miniaturas exclusivas dos carros do filme F1, que estarão disponíveis no combo do Quarterão com Bacon. A novidade, que envolve o universo da Fórmula 1, chega aos restaurantes brasileiros da rede de fast food a partir de 25 de junho.

Enquanto um dos carrinhos possui pintura estilizada inspirada nas cores do McDonald’s, o outro retrata o carro da equipe fictícia APXGP, escuderia do protagonista do longa-metragem estrelado por Brad Pitt.

As réplicas podem ser adquiridas com ou sem o hamburguer pelos totens de autoatendimento, no balcão, no Drive-Thru ou pelo Peça e Retire, no app Méqui. O preço do combo ou da figure avulsa não foi divulgado.

A marca também vai promover ativações especiais em restaurantes de São Paulo. A fachada do Méqui 1000, na Avenida Paulista, recebeu uma decoração que simula as bandeiras quadriculadas e um carro de Fórmula 1.

Já o restaurante da Rua Henrique Schaumann, 80/124, além de exibir uma réplica de carro da F1 na entrada da unidade, oferecerá um simulador de corrida nos finais de semana, de 28 de junho até 20 de julho.

Ilca Sierra, Diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil, comenta: “O McDonald’s e a Fórmula 1 são marcas que atravessam gerações, movidas por paixões que se renovam a cada temporada, seja nas memórias com a nossa marca ou nas emoções das pistas. Com o lançamento do combo com o novo Quarterão com Bacon e das miniaturas exclusivas de carrinhos, queremos celebrar essa conexão com os fãs do esporte e com os colecionadores, oferecendo uma experiência que vai além da refeição. É sobre reforçar vínculos, despertar lembranças e incentivar novas histórias em torno de uma paixão compartilhada”.

