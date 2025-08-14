A McLaren anunciou que fará o leilão de três carros de competição de automobilismo durante o fim de semana do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, em colaboração com a RM Sotheby's.

A montadora está empenhada em conquistar a tríplice coroa em 2026, vencendo o GP de Mônaco, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans. A equipe é a única a ter conseguido o feito com a vitória de Alain Prost no Principado em 1984, Johnny Rutherford em Indianápolis em 1976 e a corrida de endurance em 1995 com JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya.

Para marcar esse objetivo, os fãs mais abastados poderão dar lances sobre os carros que serão usados nas três categorias em 2026 (de 2027 para o veículo do WEC, já que será o ano de entrada da equipe na categoria).

"Este leilão é uma oportunidade extraordinária de possuir um pedaço da história das corridas e dar um lance por um carro que competiu na pista antes de seu lançamento oficial", explicou Zak Brown em um comunicado à imprensa. "A Tríplice Coroa é uma grande parte de nossa herança e estamos determinados a reivindicá-la mais uma vez enquanto nos preparamos para nossa entrada no Campeonato Mundial de Endurance em 2027. Além disso, esses carros incríveis virão com acesso VIP sem precedentes à equipe e à ação na pista".

O americano deu mais informações sobre sua própria jornada para se tornar um fã e colecionador de automobilismo durante o anúncio ao vivo.

"Minha primeira corrida foi o GP de Long Beach de 1981 - lembro-me como se fosse ontem", explicou. "Lembro-me da experiência. Lembro-me do primeiro piloto de corrida que conheci, do primeiro carro que vi, e então comecei a colecionar os 1:43. Depois, com o crescimento do negócio, pude passar para os modelos 1:18 e, finalmente, tive a sorte de conseguir algumas das versões em tamanho real".

Zak Brown, CEO da McLaren Foto de: Erik Junius

"Portanto, quando olho para os fãs da McLaren, vejo que há de tudo, desde eu, um garoto de 10 anos, que quer o 1:43 para brincar de Hot Wheels, etc., até adultos que têm recursos substanciais e querem ter a versão grande em sua garagem. Temos grandes fãs em todo o mundo, de todas as idades, gêneros e grupos demográficos, e, obviamente, isso está no auge do que você pode fazer para fazer parte do McLaren Papaya Club, se quiser. Achamos que é uma oportunidade muito legal".

"E vamos fazer carros de pista dos nossos carros de WEC, então eles não terão a herança de corrida que esses três carros têm, mas também serão uma ótima experiência. É algo que queremos fazer mais".

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!