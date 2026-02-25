Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

McLaren anuncia novo nome para academia de pilotos; veja quem é

Piloto suíço foi campeão da FRECA em 2021 e disputou campeonatos de endurance incluindo WEC, IMSA e ELMS

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gregoire Saucy

Foto de: McLaren

A McLaren anunciou, nesta quarta-feira (25) que Grégoire Saucy se juntou ao Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren, academia de jovens talentos da equipe de Fórmula 1 sediada em Woking.

O suíço de 26 anos começou a praticar kart aos três anos de idade em Develier. Em 2015, fez sua estreia em monopostos ao testar na Fórmula Renault 2.0, antes de correr no Campeonato Italiano de F4 como piloto convidado da Jenzer Motorsport em 2017 e 2018. Ele correu sua primeira temporada na ADAC Formula 4 em 2019 pela R-ace GP, terminando no pódio em Zandvoort e Sachsenring. No mesmo ano, ele pilotou na F4 italiana por três etapas.

Para 2020, Grégoire garantiu vagas no Campeonato Eurocup Formula Renault com a ART e na Toyota Racing Series com a Giles Motorsport. No ano seguinte, Grégoire foi coroado campeão da FRECA. Mantendo seu ímpeto nos monolugares, Grégoire competiu na Fórmula 3 com a ART durante as temporadas de 2022 e 2023.

Em 2024, Grégoire mudou para as corridas de endurance, competindo pela United Autosports no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) na categoria LMGT3. Durante a temporada 2025/26 da Asian Le Mans Series (ALMS), Grégoire correu ao lado de Mikkel Jensen, que foi recentemente anunciado como o primeiro piloto da McLaren Endurance para a temporada 2027 do WEC. No início deste ano, Grégoire terminou em quarto lugar na classe LMP2 nas 24 Horas de Daytona.

Em 2026, Grégoire competirá na classe LMP2 da ELMS e em outras etapas da IMSA com a United Autosports. Ele também fará testes dentro do portfólio da McLaren Racing.

Saucy junta-se ao programa liderado pelo Diretor de Assuntos Comerciais, Alessandro Alunni Bravi, e composto atualmente por Christian Costoya, Matteo De Palo, Leonardo Fornaroli, Ella Häkkinen, Ella Lloyd, Pato O'Ward, Ella Stevens, Dries Van Langendonck e Richard Verschoor.

