McLaren confirma Fornaroli como reserva na F1 em 2027 e titular no WEC

A McLaren confirmou que Leonardo Fornaroli será piloto reserva e terceiro piloto da equipe de Fórmula 1 para a temporada 2027, mas seu programa também incluirá fazer parte da estreia da equipe britânica na classe de hipercarros do Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Isso marca o início de um novo capítulo na carreira de Fornaroli, permitindo que ele continue seu desenvolvimento na F1 ao mesmo tempo em que retorna às pistas e contribui para um projeto que levará a fabricante de Woking de volta à elite do endurance.

Seu envolvimento contínuo no programa de F1 da McLaren é um passo significativo. Ao longo de 2026, Fornaroli fortaleceu seu relacionamento com a equipe por meio de um programa que incluiu sessões de Testes com Carros Anteriores (TPC), duas participações em treinos livres e um extenso trabalho no simulador. Esse programa de desenvolvimento continuará na próxima temporada, paralelamente aos seus compromissos no WEC.

“O programa que a McLaren me ofereceu este ano tem sido incrível”, disse Fornaroli ao Motorsport.com. “Os dias de TPC que realizei com a equipe, as duas sessões de TL1 e todo o trabalho que fiz no simulador têm sido experiências extremamente valiosas. Sempre que trabalho com a equipe, aprendo algo novo. Quero agradecer à McLaren pelo apoio e pelas oportunidades de desenvolvimento que estão me oferecendo".

A experiência adquirida na F1 também servirá de base importante para seu novo desafio no endurance, uma categoria que inevitavelmente exigirá um período de adaptação. Fornaroli está bem ciente disso, mas acredita que sua experiência até agora lhe proporcionou ferramentas valiosas.

“Tudo isso também será muito importante para o WEC, porque é um campeonato extremamente competitivo e haverá muito o que aprender, desde ultrapassagens até estratégias, além, é claro, de conhecer um carro completamente novo".

Fornaroli já teve seu primeiro contato com o hipercarro da McLaren, embora sua experiência inicial ao volante tenha se limitado a apenas alguns quilômetros.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

No domingo (18), o italiano completou uma única volta, o suficiente para descobrir sensações diferentes de tudo o que já havia experimentado antes. Seu primeiro teste de verdade com a equipe está programado para começar na segunda-feira (19), permitindo que ele se familiarize mais com o protótipo e inicie o trabalho de desenvolvimento antes de sua estreia no WEC.

“Foi uma experiência incrível”, admitiu Fornaroli. “Entrar em um cockpit fechado pela primeira vez, fechar a porta e partir inicialmente com tração elétrica antes que o motor a combustão entrasse em ação foi algo completamente novo para mim, mas muito, muito legal. Mal posso esperar para voltar ao carro e completar meus primeiros quilômetros de verdade com a equipe".

Fornaroli também desempenhará um papel ativo no desenvolvimento do hipercarro papaia, reforçando ainda mais seu envolvimento no projeto. A McLaren entrará em sua primeira temporada na classe mais prestigiada do WEC com ambições consideráveis, e o jovem italiano está confiante de que a organização tem tudo o que precisa para enfrentar o desafio.

“É uma sensação incrível fazer parte desse programa. Obviamente, será nosso primeiro ano no WEC, mas estou muito confiante. O elenco de pilotos é extremamente competitivo, com alguns pilotos muito experientes e outros jovens muito talentosos".

“Os engenheiros são altamente qualificados, assim como os mecânicos. Estamos falando da McLaren, uma equipe que conquistou sucessos incríveis ao longo da história do automobilismo. Correr com eles no ano que vem vai ser incrível".

Além dos aspectos técnicos e das oportunidades de carreira, a ida ao endurance também satisfaz um desejo que Fornaroli nunca tentou esconder: voltar a correr.

Depois de uma temporada como piloto reserva, observando os bastidores de uma equipe de Fórmula 1, a perspectiva de competir novamente representa uma motivação particularmente forte.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Sim, senti muita falta das corridas”, admitiu. “Todo fim de semana em que estou na pista como piloto reserva, fico com muita inveja quando vejo Lando e Oscar correndo. Então, voltar a correr vai ser uma sensação incrível".

O calendário de 2027 também contará com um evento particularmente especial: as 24 Horas de Le Mans. Para Fornaroli, será mais do que apenas uma das corridas mais importantes da temporada. Significará realizar uma ambição de longa data muito antes do que ele jamais esperava.

“Com certeza. Le Mans sempre foi um sonho meu. Nunca imaginei que teria a oportunidade de correr lá já no ano que vem".

“É uma corrida na qual venho pensando há muitos anos, e poder participar tão cedo será incrível. Eu acompanho as 24 Horas todos os anos, chegando até a ficar acordado até tarde da noite para assistir. Acho que será uma sensação muito especial correr pela primeira vez em um lugar tão único como Le Mans".

A temporada 2027 está, portanto, se configurando como particularmente importante para o futuro de Fornaroli.

Por um lado, ele manterá seu lugar no programa de Fórmula 1 da McLaren, com a oportunidade de fortalecer ainda mais seu relacionamento com a equipe e continuar seu desenvolvimento.

Por outro lado, ele retornará às corridas competitivas em um campeonato mundial do mais alto nível, ao mesmo tempo em que desempenhará um papel ativo no desenvolvimento de um carro totalmente novo.

Dois compromissos diferentes, mas complementares, por meio dos quais a McLaren continuará a investir no jovem italiano, oferecendo-lhe um programa que combina desenvolvimento de pilotos, experiência técnica e, talvez o mais importante para Fornaroli, a chance de voltar a correr.

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