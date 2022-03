Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Andretti na IndyCar, o norte-americano Colton Herta será piloto de "teste e desenvolvimento" da McLaren na Fórmula 1, informa a RACER. O competidor assinou um contrato que fará com que ele participe de projetos para se integrar ao time britânico de Woking.

Herta se envolverá com a McLaren por meio de atividades com o chassi MCL35M de 2021 ou outro modelo recente. É provável que Herta se junte a outros pilotos no pool da McLaren e, no momento, o acordo não inclui participações em treinos livres.

Vencedor de 6 GPs da Indy, o californiano ganhou destaque após se tornar o mais jovem triunfante da categoria em apenas sua terceira largada. O interesse em Herta como uma opção à F1 surgiu em 2021, quando ele estava ligado à tentativa de Michael Andretti de comprar a Alfa Romeo/Sauber.

