O carro parecia forte nos treinos e na qualificação, mas os dois pilotos da McLaren se esforçaram muito ao trocar os pneus macios pelos duros, e Carlos Sainz conseguiu terminar apenas em 13º.

Lando Norris perdeu muito tempo em um pit stop mal feito, e mais tarde a equipe optou por retirar o carro para economizar quilometragem.

Foi a primeira vez que a McLaren não conseguiu pontuar desde Spa, tendo um carro entre os seis primeiros em sete das dez corridas anteriores.

"Um domingo doloroso para nós, depois de ter vários bons fins de semana de corrida ou bons domingos", disse o chefe da equipe de Woking, Andreas Seidl.

"Primeiro, principalmente com os pneus duros, não tivemos o ritmo que vimos nos últimos dois dias com o carro. É algo que precisamos analisar e entender, se estiver relacionado a rastrear temperaturas mais altas ou outra coisa”.

"Então, obviamente, depois de começar bem com os dois carros, o problema do pit stop no carro de Lando destruiu sua corrida. Mais tarde, decidimos retirar o carro dele, pois estamos executando vários parâmetros do carro no limite e não queríamos arriscar nenhum dano”.

“Definitivamente, em termos de ritmo, foi um revés. E, na verdade, foi a primeira vez em algum tempo que vimos um ritmo diferente no domingo em comparação com os outros dois dias do fim de semana, então precisamos apenas analisar qual é o problema”.

“Tivemos muitas oportunidades hoje para aprender e simplesmente foram lembretes de que ainda temos muito trabalho a fazer para nos tornarmos uma equipe melhor. Um dia como esse faz parte do processo para que nossa equipe se torne melhor".

Seidl enfatizou que Norris suportou o peso da má sorte da equipe este ano e disse que é "importante mencionar" que os dois pilotos estão se saindo bem.

Ele admitiu que a equipe teve a sorte de conceder apenas cinco pontos à Renault na batalha pela quarta posição no campeonato de construtores. Agora, ela tem uma vantagem de 38 pontos em três corridas pela frente, mas Seidl diz que não está dando nada por garantido.

"Partindo daqui, acho que podemos ter sorte de não perder mais pontos no campeonato de construtores porque os seis primeiros carros e os pontos atrás estavam bem distribuídos entre as equipes”.

"Como sempre dissemos, isso não é feito até que seja feito, porque você só precisa de uma corrida estranha e de repente alguém marca pontos importantes".

Veja todos os carros da McLaren na Fórmula 1