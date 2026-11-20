Para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, as equipes levaram atualizações técnicas voltadas a adaptar os monopostos às exigências específicas do circuito de rua na 'Cidade dos Cassinos', onde as longas retas demandam baixa resistência ao avanço sem comprometer o equilíbrio nas curvas.

A equipe que mais atualizou o carro em Vegas é a Mercedes. Tais mudanças da equipe alemã concentram-se na redução do arrasto e da carga aerodinâmica local, ajustando o monoposto à pista americana.

Para tal, foram removidas aletas da asa traseira, ajustado o suporte traseiro do espelho na carenagem dianteira e otimizada a posição e a envergadura das aletas no canto traseiro, em conjunto com uma saída traseira mais estreita na cobertura do motor para adequar a margem de arrefecimento às menores demandas térmicas da pista.

A McLaren trouxe mudanças para a parte traseira do assoalho, focando-se na melhoria do fluxo de ar e da carga aerodinâmica, combinando uma nova placa, borda e difusor para isso.

A Ferrari e a Red Bull trouxeram apenas uma atualização cada para Las Vegas. A equipe austríaca modificou a placa final da asa dianteira, com o objetivo de proteger melhor a estabilidade do fluxo no setor e também nas superfícies a jusante. Para isso, o plano de mergulho do RB22 foi rebaixado e teve o comprimento de corda reduzido.

Já a Scuderia focou na parte dianteira do assoalho, com o objetivo de ajustar a carga aerodinâmica do carro e reduzir o arrasto para Vegas.

A Haas, equipe de Rafa Câmara, trouxe mudanças na asa traseira com o objetivo de desempenho através da redução do arrasto. Para isso, a escuderia americana modificou o dispositivo responsável pelo Modo Reta.

A Audi, time de Gabriel Bortoleto, trouxe mudanças na geometria do defletor do duto de freio traseiro, ajustada às exigências específicas de eficiência aerodinâmica de Las Vegas.

A Racing Bulls também trouxe atualizações voltadas à melhor performance no circuito americano, incluindo mudanças no assoalho, nas aletas do duto de freio traseiro e na asa dianteira.

Williams, Aston Martin, Alpine e Cadillac não levaram atualizações para o GP de Las Vegas.

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