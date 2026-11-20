McLaren, Mercedes e mais; Veja as atualizações das equipes para o GP de Las Vegas de F1
Escuderias focaram em modificações voltadas à adaptação ao circuito de rua da 'Cidade dos Cassinos'
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, as equipes levaram atualizações técnicas voltadas a adaptar os monopostos às exigências específicas do circuito de rua na 'Cidade dos Cassinos', onde as longas retas demandam baixa resistência ao avanço sem comprometer o equilíbrio nas curvas.
A equipe que mais atualizou o carro em Vegas é a Mercedes. Tais mudanças da equipe alemã concentram-se na redução do arrasto e da carga aerodinâmica local, ajustando o monoposto à pista americana.
Para tal, foram removidas aletas da asa traseira, ajustado o suporte traseiro do espelho na carenagem dianteira e otimizada a posição e a envergadura das aletas no canto traseiro, em conjunto com uma saída traseira mais estreita na cobertura do motor para adequar a margem de arrefecimento às menores demandas térmicas da pista.
A McLaren trouxe mudanças para a parte traseira do assoalho, focando-se na melhoria do fluxo de ar e da carga aerodinâmica, combinando uma nova placa, borda e difusor para isso.
A Ferrari e a Red Bull trouxeram apenas uma atualização cada para Las Vegas. A equipe austríaca modificou a placa final da asa dianteira, com o objetivo de proteger melhor a estabilidade do fluxo no setor e também nas superfícies a jusante. Para isso, o plano de mergulho do RB22 foi rebaixado e teve o comprimento de corda reduzido.
Já a Scuderia focou na parte dianteira do assoalho, com o objetivo de ajustar a carga aerodinâmica do carro e reduzir o arrasto para Vegas.
A Haas, equipe de Rafa Câmara, trouxe mudanças na asa traseira com o objetivo de desempenho através da redução do arrasto. Para isso, a escuderia americana modificou o dispositivo responsável pelo Modo Reta.
A Audi, time de Gabriel Bortoleto, trouxe mudanças na geometria do defletor do duto de freio traseiro, ajustada às exigências específicas de eficiência aerodinâmica de Las Vegas.
A Racing Bulls também trouxe atualizações voltadas à melhor performance no circuito americano, incluindo mudanças no assoalho, nas aletas do duto de freio traseiro e na asa dianteira.
Williams, Aston Martin, Alpine e Cadillac não levaram atualizações para o GP de Las Vegas.
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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