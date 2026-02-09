McLaren mostra pintura do MCL40, carro para temporada 2026 da F1

A McLaren revelou, nesta segunda-feira (09), a pintura do MCL40, carro para a temporada 2026 da Fórmula 1, durante evento no Bahrein. O monoposto já havia aparecido anteriormente nos testes privados de Barcelona, mas sem as cores que serão utilizadas na campanha deste ano.

O carro da equipe de Woking, que será pilotado pelo atual campeão Lando Norris e o companheiro de equipe Oscar Piastri, permanecerá com o tradicional laranja que retornou às máquinas da equipe nos últimos anos, com uma faixa diagonal preta no terço final, além de outros detalhes também em preto ao longo do MCL40.

A cor mamão-papaia, que esteve presente na fundação da equipe, desapareceu dos carros da escuderia britânica na década de 1970 (devido ao patrocínio de marcas de cigarro), mas retornou em 2017. A escolha do tom laranja foi óbvia, especialmente considerando que é uma das cores principais da Mastercard, marca de cartões de crédito que é a nova patrocinadora master da equipe.

A bicampeã consecutiva do campeonato de construtores da F1 completou cerca de 291 voltas com o MCL40 com uma camuflagem preta durante o shakedown privado em Barcelona e agora irá participar das duas semanas de testes de pré-temporada de 2026 na pista de Sakhir, no Bahrein, que ocorrem entre os dias 11 a 13 e 18 a 20 de fevereiro.

Veja fotos da pintura do MCL40

