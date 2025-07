O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, disse que sua equipe não vai tirar o pé do acelerador depois de outro 1-2 dominante no GP da Bélgica de Fórmula 1.

Oscar Piastri venceu seu sexto GP da temporada, à frente de Lando Norris, depois de ultrapassar seu companheiro de equipe no início de uma corrida com clima chuvoso no início. O australiano acabou superando Norris, conquistando o terceiro 1-2 consecutivo da equipe.

A McLaren apresentou suas últimas atualizações em Spa, um novo conjunto de asa traseira de baixa downforce que tornou o carro de 2025 mais eficiente e também deve ser usado em outros circuitos adequados, como Monza, Baku e Las Vegas.

O domínio da McLaren mudou o foco de qualquer desafio externo, como o de Max Verstappen, que deixou a Bélgica com 81 pontos atrás, para a batalha entre Piastri e Norris dentro da equipe, que ganha força na segunda metade da temporada.

Com apenas 16 pontos de diferença entre eles, a McLaren está convencida de que deixará a luta pelo título se desenrolar naturalmente entre o líder Piastri e o vice Norris.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Foto de: Erik Junius

"Se eu quiser que seja confortável, então não estou fazendo o trabalho certo", disse Stella. "Não estou realmente interessado em me sentir confortável, estou interessado em colocar a McLaren na melhor posição possível para ter sucesso, o que significa competir pelo campeonato mundial de construtores e, se possível, garantir que o campeonato mundial de pilotos seja uma questão entre os dois pilotos da McLaren".

"Além disso, mesmo que isso não simplifique a minha vida ou a vida de Zak [Brown, CEO], também estamos correndo de uma certa maneira, que é aberto, o que pode dar aos nossos pilotos a oportunidade de expressar seus talentos, suas aspirações, sua qualidade, seu desenvolvimento constante".

"É para isso que estamos aqui, e somos muito privilegiados por estarmos nessa posição. Não apenas com a equipe que temos, mas com Oscar e Lando, que são dois grandes pilotos, mas, acima de tudo, dois grandes indivíduos".

O mais recente 1-2 da McLaren também aconteceu em um circuito historicamente difícil, Spa-Francorchamps, que Stella considerou "particularmente importante", pois mostrou o quanto a McLaren melhorou seus pontos fracos nos últimos dois anos, com a eficiência aerodinâmica sendo um dos principais tópicos que foram completamente alterados.

Stella ecoou os comentários recentes de Norris de que a execução no fim de semana da corrida será o fator decisivo no campeonato, com Norris e Piastri trocando golpes uniformemente, mas Norris cometeu mais erros este ano do que seu companheiro de equipe australiano.

"Acho que a execução é o que vai fazer a principal diferença", concordou. "Tentaremos garantir que, do ponto de vista da confiabilidade e da operação da equipe, sejamos os melhores possíveis, de modo que sejam os pilotos a decidir seu próprio resultado em termos de competição pelo campeonato mundial de pilotos", concluiu.

