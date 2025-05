A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) revisou as penalidades no Apêndice B de seu Código Esportivo Internacional, reduzindo assim as possíveis multas para os pilotos das categorias mundiais, incluindo a Fórmula 1, que forem pegos falando palavrões, com mecanismos também em vigor para penalidades suspensas e circunstâncias atenuantes.

Em janeiro, a FIA atualizou seu código esportivo para incluir uma série de diretrizes para os comissários com base na má conduta do piloto, que inclui "o uso geral de linguagem (escrita ou verbal), gestos e/ou sinais ofensivos, insultantes, grosseiros, rudes ou abusivos", além de agressão a membros oficiais da FIA e a incitação a qualquer um dos itens acima.

Após uma série de controvérsias sobre isso, em que os pilotos do Campeonato Mundial de Rally (WRC) apoiaram Adrien Fourmaux depois que o francês foi multado por usar um palavrão em uma entrevista após a etapa no Rally da Suécia, em fevereiro, as adições anteriores ao Apêndice B não agradaram a várias categorias.

Foi citada a falta de clareza sobre quando a linguagem era considerada uma violação, especialmente porque os palavrões do piloto de Fórmula E, Dan Ticktum, não foram punidos no ePrix de Jeddah.

É possível que as medidas tenham sido introduzidas após o uso de palavrões por Max Verstappen durante uma coletiva de imprensa no GP de Singapura do ano passado, e ele, em resposta, optou por oferecer respostas mínimas em futuras sessões de mídia conduzidas pela FIA.

A FIA agora atualizou os regulamentos e reduziu as multas, com a multa básica para qualquer infração de má conduta reduzida para 5 mil euros (ou R$ 31 mil), com outras reduções para qualquer série de nível superior sujeita a um multiplicador de multa.

O órgão regulador também afirma que os comissários podem suspender as penalidades para os infratores pela primeira vez, além de esclarecer quais sessões estão sujeitas a medidas punitivas.

Foi declarado que o "Apêndice B alterado permitirá que os comissários diferenciem entre ambientes controlados e não controlados", afirmando que os ambientes controlados se estendem a coletivas de imprensa e configurações semelhantes, enquanto os comentários "não controlados" feitos na pista têm menos probabilidade de serem punidos.

A declaração da FIA acrescenta que quaisquer circunstâncias atenuantes serão levadas em consideração pela equipe de comissários da corrida.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, declarou que: "Como ex-piloto de rali, conheço em primeira mão a gama de emoções que são enfrentadas durante a competição".

"Liderei uma revisão extensa e colaborativa com contribuições dos sete campeonatos mundiais da FIA, dos clubes membros da FIA e de outras organizações de esportes motorizados".

"Os aprimoramentos que a FIA anunciou hoje para o Apêndice B garantirão que continuemos a promover o melhor do espírito esportivo no esporte a motor, ao mesmo tempo em que darão aos comissários diretrizes eficazes para agir contra indivíduos que possam levar o esporte ao descrédito".

"A FIA sempre estará comprometida em garantir que o esporte a motor seja acessível a toda a nossa família esportiva".

Além disso, o abuso de qualquer funcionário da FIA em um evento agora levará a penalidades esportivas em vez de multas, enquanto o órgão regulador enfatizou que quaisquer comentários racistas ou discriminatórios serão julgados com severidade.

O presidente dos comissários da F1, Garry Connelly, acrescentou que estava satisfeito com o progresso das regras e que os comissários continuariam a manter sua discrição ao serem chamados para julgar quaisquer incidentes futuros.

"A versão revisada garantirá que os comissários de pista tenham uma orientação eficaz para ajudá-los a diferenciar entre problemas dentro e fora da pista", disse Connelly.

"Estou satisfeito com o fato de que os comissários continuarão a ter total liberdade para considerar quaisquer fatores atenuantes para garantir que uma penalidade seja aplicada de forma justa a uma situação específica, em particular para levar em conta as circunstâncias do piloto em questão".

"Essas mudanças garantirão que o automobilismo possa ser apreciado por fãs de todas as idades e darão continuidade a todos os nossos esforços coletivos para fazer o esporte crescer globalmente".

