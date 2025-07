Com apenas 17 anos, Arvid Lindblad é o novo prodígio da Red Bull. Atualmente na F2, o britânico participou do TL1 do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e foi 14° colocado, impressionando a equipe. O jovem tem sido preparado para o automobilismo profissional desde a infância e tem como mentor Oliver Rowland, que garantiu o título da 11ª temporada da Fórmula E no último fim de semana.

Em entrevista ao site RacingNews365, Rowland falou sobre a estreia de Lindblad em um F1. "Foi um momento de orgulho para mim. Especialmente ver alguém que conheço desde que ele tinha sete anos, sair para a pista ao lado do Max [Verstappen] em um carro da Red Bull, foi um momento de muito orgulho".

"Na verdade, achei que fosse ficar mais emocionado — só de pensar nisso, eu já estava emocionado antes do fim de semana", admitiu. "Mas, quando estávamos na garagem, foi como se fosse mais um dia normal de trabalho e tínhamos uma tarefa a cumprir. Ele fez um ótimo trabalho, acho que eles ficaram razoavelmente satisfeitos com o que ele fez. Ele deu tudo de si."

Rowland ainda comentou se a participação no TL1 aumentou a confiança de Lindblad em chegar na F1 um dia: "Acho que ele tem mais do que talento suficiente para estar na Fórmula 1, e isso é o mais importante. Mas não sei... acho que as sessões de TL1 são bem difíceis. Há muita atenção, e você não dá tantas voltas assim. Para nós, foi mais uma questão de cumprir um requisito e dar à equipe o que ela precisava em termos de feedback, além de proporcionar a ele sua primeira experiência", explicou.

A Red Bull chegou a pedir para a FIA para abrir uma exceção para que o garoto pudesse obter a superlicença antes de completar 18 anos, a qual foi aprovada. Além disso, ele também já participou de alguns testes TPC (testes com carros de anos anteriores) com a equipe.

Ao que tudo indica, Lindblad está sendo preparado pelo time austríaco para estrear na Fórmula 1 assim que for necessário, ideia com a qual Rowland parece concordar: "Acho que há um programa maior acontecendo nos bastidores para garantir que ele esteja pronto para a F1, mas eu acredito que ele vai estar", finalizou.

