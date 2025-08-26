Seis vagas permanecem disponíveis no grid da Fórmula 1 de 2026, após o anúncio de que Sergio Pérez e Valtteri Bottas pilotarão para a nova equipe da Cadillac.

Enquanto algumas equipes devem manter suas formações atuais, embora depois de uma prolongada disputa nos bastidores, outras são, com razão, objeto de grande intriga. Na configuração geral da Red Bull, apenas Max Verstappen está contratualmente garantido para além de 2025; os três restantes estão em constante mudança devido a brigas internas, caprichos dos executivos e a sempre presente política de "sair ou entrar" do programa de jovens pilotos da Red Bull.



Pierre Gasly está permanecendo na Alpine, enquanto a identidade do piloto no outro assento parece depender em grande parte de qual lado da cama Flavio Braitore acordará no dia em questão.

Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Tratá-los mal, mantê-los interessados? Não é bem assim, mas o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, gosta de manter suas opções em aberto e raramente tem pressa em fechar acordos de longo prazo.

Até 2023, você deve se lembrar, ele se envolveu em uma prolongada dança contratual com Lewis Hamilton, concluindo em um acordo "um mais um" que Lewis acabou considerando insatisfatório. Por isso, ele agora corre na Ferrari.



As duas vagas da Mercedes estão abertas para 2026, e George Russell e Kimi Antonelli estão chegando ao fim de seus contratos atuais - no caso de Antonelli, um contrato de um ano. Sabe-se que Wolff esteve em discussões com Verstappen e seus agentes, mas Max optou prudentemente por permanecer onde está para o próximo ano e avaliar a ordem competitiva sob os novos regulamentos técnicos.



De uma posição de fraqueza, Russell se viu, portanto, com uma mão mais forte durante a pausa, dizendo em Spa que não tem "nada com que se preocupar". Ele continua sendo "mais ou menos gerenciado e controlado pela Mercedes", de modo que o acordo de um contrato para 2026 e anos seguintes é considerado apenas uma questão de detalhes.



Com base em seu desempenho até agora nesta temporada em um carro instável, seria ousado sugerir que qualquer outro piloto poderia fazer um trabalho melhor.



Em termos de desempenho, Antonelli está em uma situação mais difícil, mas a reversão da Mercedes para uma geometria anterior de suspensão traseira parece ter ajudado sua confiança. Wolff e a Mercedes investiram muito tempo e energia na carreira de Antonelli e, apesar da falácia dos custos irrecuperáveis, seria prematuro descartá-lo depois de uma temporada.



'Colocar na reserva' Antonelli por uma temporada e colocar um piloto mais experiente ao lado de Russell está entre as possibilidades menos prováveis. Isso prejudicaria ainda mais sua confiança a longo prazo - e, assim como no caso de Russell, há poucas alternativas que poderiam se encaixar e fazer um trabalho melhor.



Um retorno de Mick Schumacher é altamente improvável, e o destino do atual piloto reserva Frederik Vesti em um monoposto tem mais chances de envolver 100% de energia elétrica.

Red Bull

Yuki Tsunoda, Equipe RB F1 Foto de: Peter Fox / Getty Images

Yuki Tsunoda está andando em uma verdadeira corda bamba no segundo assento de corrida da Red Bull no momento. Apesar dos muitos discursos escusos proferidos por figuras importantes da organização, incluindo o ex-chefe de equipe Christian Horner, os eventos desta temporada serviram apenas para confirmar a impressão de que esta é uma organização de um carro e um piloto.



Além disso, ela adquiriu o hábito vexatório e injustificado de "atacar" o segundo piloto, culpando-o por suas próprias falhas. Só no ano passado, Sergio Pérez e Liam Lawson foram jogados para baixo do ônibus, e Tsunoda evitou se juntar a eles apenas porque a lista de possíveis substitutos diminuiu.



Assim, Tsunoda continua trabalhando, ainda sobrecarregado com uma especificação mais antiga de um carro pestilento e de pico.



Na última semana das férias, os rincões da Internet ficaram muito animados com a possibilidade de o tetracampeão da IndyCar Alex Palou - atualmente alvo de uma ação judicial de 30 milhões de dólares da McLaren - substituir Tsunoda na próxima temporada. A origem da história foi um artigo especulativo do Indianapolis Star, que afirmava que "fontes dizem" que a Red Bull estava interessada.



Palou é conhecido por cobiçar uma chance na F1, mas tanto ele quanto sua equipe de gerenciamento foram rápidos em negar qualquer discussão. Será que ele está tão desesperado para ir para a F1 a ponto de rescindir seu contrato de 2026 com a Chip Ganassi Racing na IndyCar e ocupar um dos lugares mais indesejáveis do grid?



Isack Hadjar é outra possibilidade, mas ele já se mostrou abertamente decidido. A próxima bala na câmara da Red Bull, em termos de sua própria escada de desenvolvimento de pilotos, é Arvid Lindblad - mas, embora ele tenha assumido a vaga de "novato" no TL1 em Silverstone este ano, cortesia de uma isenção de superlicença, é mais provável que ele seja promovido primeiro à Racing Bulls.



Seria uma segunda chance para Liam Lawson?

Racing Bulls

Liam Lawson, equipe Racing Bulls, Isack Hadjar, equipe Racing Bulls Foto de: Red Bull Content Pool

Tanto Isack Hadjar quanto Liam Lawson têm contratos de um ano - Lawson por causa de seu 'namoro' malsucedido com a equipe principal da Red Bull, e Hadjar porque havia pessoas na organização mais ampla que não o valorizavam muito.



Depois de um início vacilante em Melbourne, Hadjar serviu várias remessas de torta de humildade por entrega expressa para seus céticos nesta temporada. Ele contou com a ajuda de um carro relativamente bom, mas levou a melhor sobre Lawson, que ainda está em fase de recuperação da confiança.



Entende-se que Hadjar é altamente resistente à ideia de ser promovido à equipe principal neste momento - e com razão. Mas, apesar de ter assinado contrato com a empresa de administração 22 Ventures, que também supervisiona os negócios dos jogadores de futebol Kylian Mbappe e Bukayo Saka, ele continua sendo um produto do sistema da Red Bull e pode ser obrigado a sair.

Alpine

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Entre os cálices de veneno disponíveis na Fórmula 1, uma chance na Alpine fica atrás apenas da garagem da Red Bull, ao lado de Verstappen. Gasly, que já bebeu desse recipiente tóxico, está inscrito para 2026, mas o segundo assento está potencialmente aberto para qualquer pessoa com uma constituição forte o suficiente.



Jack Doohan continua fazendo parte da equipe da Alpine, mas acredita-se que não seja provável que retorne ao cockpit tão cedo. Franco Colapinto, que o substituiu no início desta temporada, foi inicialmente entendido como estando em um acordo de avaliação de cinco corridas, mas aqueles que estiverem contando isso nas mãos logo ficarão sem dedos.



O chefe de fato da equipe, Flavio Briatore, permanece inescrutável quando perguntado sobre o acordo, dando uma resposta diferente a cada vez, como uma balança de cozinha com defeito. Entende-se que Colapinto, cuja confiança parece diminuir a cada vez que dirige o A525, está efetivamente em um acordo de corrida por corrida - então ele pode acabar seguindo o caminho de Doohan a qualquer momento.

