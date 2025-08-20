As fábricas estão (quase) paradas e os pilotos estão de férias. Com o recesso de meio de temporada da Fórmula 1 em pleno andamento, não há previsão de avanço nas negociações para a formação do grid de 2026. No entanto, as vagas estão praticamente preenchidas, pois oficialmente há apenas oito vagas disponíveis para a próxima temporada, que terá importantes mudanças nos carros e motores.

Entre as vagas restantes, a situação na Mercedes é provavelmente a mais clara. George Russell está no final de seu contrato, mas tudo indica que uma extensão será assinada com o britânico nas próximas semanas. Quanto ao seu companheiro de equipe, o jovem Andrea Kimi Antonelli, ele também deve ser confirmado, já que a equipe de Brackley aposta nele para o futuro.

Na Red Bull, Max Verstappen deixou claro que ainda estará lá no próximo ano, de acordo com um contrato que vai até 2028, mas que está sujeito a certas cláusulas. O problema do segundo carro permanece, no entanto, com Yuki Tsunoda com uma performance insatisfatória até o momento. A decisão também envolverá a escolha dos pilotos da Racing Bulls, onde o futuro de Isack Hadjar e Liam Lawson depende das escolhas da equipe-irmã.

Quanto à Alpine, Pierre Gasly assinou no ano passado um contrato plurianual que garante sua presença até pelo menos 2026. Por outro lado, o outro assento é objeto de incerteza, pois já viu Jack Doohan e Franco Colapinto irem e voltarem, sem que nenhum deles tenha conseguido convencer ninguém até agora.

Por fim, duas vagas estão em disputa na Cadillac, que fará sua estreia como a 11ª equipe em 2026. A equipe americana ainda não tomou uma decisão, com Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Mick Schumacher e Felipe Drugovich como principais candidatos, sem mencionar a possibilidade de um piloto americano, embora isso tenha ficado em segundo plano nos últimos meses.

Grid de 2026: o que sabemos

George Russell e Kimi Antonelli devem permanecer na Mercedes. Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

No momento, aqui está o que sabemos oficialmente sobre o grid de 2026. A tabela abaixo leva em conta apenas as informações tornadas públicas pelas equipes, com cada vez mais contratos anunciados como "plurianuais", sem fornecer uma data precisa, e muitas vezes incluindo opções. Esses acordos são indicados pela palavra "+".

Equipe Piloto Fim do contrato Idade Estreou em McLaren Lando Norris 2027+ 25 2019 McLaren Oscar Piastri 2027+ 24 2023 Ferrari Lewis Hamilton 2027 40 2007 Ferrari Charles Leclerc 2028+ 27 2018 Red Bull Max Verstappen 2028 27 2015 Red Bull Mercedes Mercedes Aston Martin Fernando Alonso 2026 44 2001 Aston Martin Lance Stroll Não divulgado 26 2017 Alpine Pierre Gasly 2026 29 2017 Alpine Haas Esteban Ocon 2026 28 2016 Haas Oliver Bearman 2026 20 2024 Racing Bulls Racing Bulls Williams Alexander Albon 2026+ 29 2019 Williams Carlos Sainz 2026+ 30 2015 Audi Nico Hülkenberg 2026+ 38 2010 Audi Gabriel Bortoleto 2026+ 20 2025 Cadillac Cadillac

