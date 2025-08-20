Mercado de pilotos da F1: Veja quem está garantido no grid de 2026 (e além)
14 das 22 vagas a serem preenchidas na Fórmula 1 já estão ocupadas para 2026; veja como está a situação neste momento
As fábricas estão (quase) paradas e os pilotos estão de férias. Com o recesso de meio de temporada da Fórmula 1 em pleno andamento, não há previsão de avanço nas negociações para a formação do grid de 2026. No entanto, as vagas estão praticamente preenchidas, pois oficialmente há apenas oito vagas disponíveis para a próxima temporada, que terá importantes mudanças nos carros e motores.
Entre as vagas restantes, a situação na Mercedes é provavelmente a mais clara. George Russell está no final de seu contrato, mas tudo indica que uma extensão será assinada com o britânico nas próximas semanas. Quanto ao seu companheiro de equipe, o jovem Andrea Kimi Antonelli, ele também deve ser confirmado, já que a equipe de Brackley aposta nele para o futuro.
Na Red Bull, Max Verstappen deixou claro que ainda estará lá no próximo ano, de acordo com um contrato que vai até 2028, mas que está sujeito a certas cláusulas. O problema do segundo carro permanece, no entanto, com Yuki Tsunoda com uma performance insatisfatória até o momento. A decisão também envolverá a escolha dos pilotos da Racing Bulls, onde o futuro de Isack Hadjar e Liam Lawson depende das escolhas da equipe-irmã.
Quanto à Alpine, Pierre Gasly assinou no ano passado um contrato plurianual que garante sua presença até pelo menos 2026. Por outro lado, o outro assento é objeto de incerteza, pois já viu Jack Doohan e Franco Colapinto irem e voltarem, sem que nenhum deles tenha conseguido convencer ninguém até agora.
Por fim, duas vagas estão em disputa na Cadillac, que fará sua estreia como a 11ª equipe em 2026. A equipe americana ainda não tomou uma decisão, com Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Mick Schumacher e Felipe Drugovich como principais candidatos, sem mencionar a possibilidade de um piloto americano, embora isso tenha ficado em segundo plano nos últimos meses.
Grid de 2026: o que sabemos
George Russell e Kimi Antonelli devem permanecer na Mercedes.
Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images
No momento, aqui está o que sabemos oficialmente sobre o grid de 2026. A tabela abaixo leva em conta apenas as informações tornadas públicas pelas equipes, com cada vez mais contratos anunciados como "plurianuais", sem fornecer uma data precisa, e muitas vezes incluindo opções. Esses acordos são indicados pela palavra "+".
|Equipe
|Piloto
|Fim do contrato
|Idade
|Estreou em
|McLaren
|Lando Norris
|2027+
|25
|2019
|McLaren
|Oscar Piastri
|2027+
|24
|2023
|Ferrari
|Lewis Hamilton
|2027
|40
|2007
|Ferrari
|Charles Leclerc
|2028+
|27
|2018
|Red Bull
|Max Verstappen
|2028
|27
|2015
|Red Bull
|Mercedes
|Mercedes
|Aston Martin
|Fernando Alonso
|2026
|44
|2001
|Aston Martin
|Lance Stroll
|Não divulgado
|26
|2017
|Alpine
|Pierre Gasly
|2026
|29
|2017
|Alpine
|Haas
|Esteban Ocon
|2026
|28
|2016
|Haas
|Oliver Bearman
|2026
|20
|2024
|Racing Bulls
|Racing Bulls
|Williams
|Alexander Albon
|2026+
|29
|2019
|Williams
|Carlos Sainz
|2026+
|30
|2015
|Audi
|Nico Hülkenberg
|2026+
|38
|2010
|Audi
|Gabriel Bortoleto
|2026+
|20
|2025
|Cadillac
|Cadillac
