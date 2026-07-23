Mercedes apresenta novo safety car da F1; veja imagens

A Mercedes apresentou um novo safety car para a Fórmula 1, que substitui o Mercedes-AMG GT Black Series. A partir deste fim de semana, na Hungria, os carros seguirão o novo Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+.

O novo carro é o 14º modelo da Mercedes a atuar como carro de segurança oficial da F1. O GT 63 Pro conta com um motor V8 biturbo de 4,0 litros, que desenvolve 612cv e um torque máximo de 850 Nm. É o primeiro safety car a possuir tração nas quatro rodas, utilizando o sistema AMG Performance 4MATIC+ totalmente variável.

Ele também está equipado com freios AMG High Performance de composto cerâmico e uma transmissão AMG Speedshift MCT 9G.

Uma das principais novidades do novo carro de pista da Mercedes é um sistema de sinalização integrado na asa traseira e LEDs adicionais para melhorar a visibilidade em todas as condições.

Carro de segurança Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ com Bernd Maylander Foto: Mercedes-Benz

A Mercedes afirma ter reforçado especificamente o carro em relação ao modelo padrão para a F1.

“Um novo divisor dianteiro, um aerofólio traseiro modificado com uma asa ativa e elementos aerodinâmicos na parte dianteira do veículo – conhecidos como planos de mergulho – melhoram a estabilidade, especialmente em curvas fechadas e em altas velocidades. Ao direcionar o fluxo de ar de maneira precisa, esses elementos geram downforce adicional no eixo dianteiro".

Para sua estreia na Hungria, o piloto oficial do safety car, Bernd Maylander, exibe uma pintura comemorativa exclusiva, marcando os 30 anos da Mercedes como fornecedora de carros de segurança na F1.

Após dividir a função com a Aston Martin nos últimos anos, a Mercedes voltou a ser a única fornecedora de safety cars da F1 em 2026.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!