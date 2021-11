A Mercedes confirmou logo após o início do TL1 do GP de São Paulo que Hamilton cumprirá uma penalidade de cinco posições no grid após trocar mais um componente do motor nesta temporada.

É um golpe para Hamilton, que está 19 pontos atrás do rival Max Verstappen na disputa pelo título da Fórmula 1, com apenas quatro corridas restantes nesta temporada.

A Mercedes tem lutado com a confiabilidade do motor nos últimos meses. Tanto que o companheiro de equipe de Hamilton, Valtteri Bottas, e as equipes dos clientes da Mercedes sofreram penalidades nas últimas corridas.

Falando na Sky Sports F1 após a sessão de treinos de abertura de sexta-feira em Interlagos, o chefe da Mercedes na F1, Toto Wolff, explicou que a degradação do motor causou a mudança.

“Trocamos o motor que, até o final da temporada, vai continuar diminuindo de potência”, disse Wolff. "Ainda não percebemos por que isso acontece, mas apenas estamos vendo a situação complicar."

Wolff confirmou que Hamilton terá dois motores que poderá usar nas últimas quatro corridas da temporada - "o novo e o atual" - depois de ter incluído um novo motor na Turquia há três corridas.

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“Vimos que, nos últimos anos, em mais de 1.000 km, há uma certa quantidade de quilowatts que o motor está degradando”, disse Wolff.

“O nosso está degradando muito mais do que a média dos últimos anos, e isso só está aumentando a cada fim de semana. Portanto, se mantivermos o motor, com certeza não seremos competitivos na Arábia Saudita e em Abu Dhabi.”

Hamilton vai perder cinco lugares a partir da posição em que terminar a corrida sprint de sábado, em que o vencedor vai marcar até três pontos de bônus como parte do novo formato deste ano.

Wolff estava esperançoso de que cumprir a penalidade do grid em um fim de semana de corrida de curta distância pode proporcionar “uma oportunidade” para Hamilton e Mercedes.

“Obviamente, a Arábia Saudita também parece uma boa oportunidade, mas achamos que a essa altura o motor vai perder mais potência”, disse Wolff. “Então, em termos de nossas simulações, esse é o lugar certo para fazer isso.”

