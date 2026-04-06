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Mercedes pode superar marca histórica da Ferrari? Veja números dos motores da F1

Marca alemã foi a mais vitoriosa dos últimos anos do Campeonato Mundial

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Com a mudança no regulamento das unidades de potência, o domínio da equipe da Mercedes em 2026 pode significar uma 'tomada' do trono da fabricante de motores mais vitoriosa da história da Fórmula 1, marca que hoje pertence à tradicionalíssima Ferrari.

Leia também:

Após o GP do Japão de 2026, a Mercedes tem 241 vitórias, apenas oito triunfos atrás da Ferrari, que tem 249. Se as 'Flechas de Prata' seguirem o domínio de 2026, a fabricante alemã poderá superar a Scuderia no GP da Hungria.

Já o motor com mais vitórias consecutivas é o Ford-Cosworth, com 22 triunfos entre o GP da Áustria de 1972 e o GP da África do Sul de 1974.

No entanto, a Ferrari segue dominando no ranking de motores campeões da F1, com 16 troféus (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008).

A Mercedes está empatada com a Renault (que não está mais presente na F1) em segundo, conquistando os títulos de 1998, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 e 2025.

A sequência de oito conquistas entre 2014 até 2021, é a maior da história da categoria, seguida pela dos motores Ford-Cosworth, entre 1968 e 1974.

Já nas pole positions, os motores da Ferrari lideram, com 256, mas próximos de serem superados pelos da Mercedes (251).

Recordes de motores da F1 em GPs

  • Maior número de GPs: Ferrari (1.127)
  • Maior número de títulos: Ferrari (16)
  • Mais títulos em sequência: Mercedes (8: 2014 - 2021)
  • Maior quantidade de vitórias: Ferrari (249)
  • Mais vitórias em sequência: Ford-Cosworth (22)
  • Mais vitórias em um ano: Honda-RBPT (2023, 21 de 22 corridas)
  • Mais vitórias em um único GP: Ferrari (GP da Alemanha e GP da Itália, 21 cada)
  • Mais pole positions: Ferrari (256)
  • Mais poles consecutivas: Mercedes (31, entre GP da Austrália de 2014 e GP da Itália de 2015)
  • Mais poles em um ano: Mercedes (20/21, em 2016)
  • Mais voltas rápidas: Ferrari (274)
  • Mais voltas rápidas consecutivas: Ford-Cosworth (21, entre GP da Grã-Bretanha de 1968 e GP da Bélgica de 1970)
  • Mais voltas rápidas em um ano: Mercedes (19/24, em 2025)
  • Mais pontos: Mercedes (16.607,5)
  • Mais pódios: Ferrari (846)
  • Mais pódios consecutivos: Ford-Cosworth (67, entre GP da França de 1971 e GP da Espanha de 1976)
  • Mais pódios em um ano: Mercedes (48, 2025)
  • Mais voltas lideradas: Ferrari (16.167)

Recordes de motores da F1 em sprints

  • Mais vitórias em sprints: Honda RBPT (11)
  • Mais poles em sprints: Mercedes (12)
  • Mais voltas rápidas em sprints: Honda RBPT (9)
  • Pontos em sprints: Mercedes (363)
  • Pódios em sprints: Mercedes (35)
  • Voltas lideradas: Mercedes (204)

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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