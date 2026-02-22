Após três semanas entre Barcelona e Bahrein, a Fórmula 1 arruma as malas antes de seguir para Melbourne. Mas quais são as principais lições aprendidas nos testes de pré-temporada? Do status de favorita da Mercedes a soluções tecnológicas interessantes, aqui estão os principais destaques.

Mercedes continua sendo a favorita, Ferrari é a segunda força por enquanto

Antes dos testes, George Russell já era o grande favorito das casas de apostas para o título mundial de 2026, e esse quadro não mudou após três semanas de corridas.

Sim, a Ferrari acabou por liderar a tabela de tempos, mas isso pouco importa. Tradicionalmente, a Scuderia tende a mostrar um pouco mais do que alguns de seus rivais e Charles Leclerc chegou a usar um conjunto de pneus C4, um composto mais macio do que a Pirelli normalmente traz para o Bahrein. A Mercedes não sentiu essa necessidade, o que por si só pode ser um sinal de confiança.

Como explicou o chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, na noite de sexta-feira: os tempos individuais por volta dizem pouco, apenas as corridas longas revelam uma primeira indicação. Nesse aspecto, a Mercedes causou uma boa impressão em vários momentos.

Além disso, os rivais – principalmente Max Verstappen – expressaram a opinião de que a equipe de Toto Wolff ainda tem um bom desempenho guardado para si. Nesse sentido, foi revelador que a Pirelli tenha indicado que os tempos de volta no Bahrein (em contraste com os de Barcelona) foram mais lentos do que o previsto, o que também pode indicar uma estratégia de dissimulação.

A Mercedes continua sendo a favorita após a primeira ação em pista do ano, mas isso não diminui o fato de que a Ferrari começou bem. As simulações de corrida pareceram relativamente consistentes, também em termos de distribuição de energia ao longo de várias voltas. Há motivos cautelosos para otimismo em Maranello, embora isso não seja algo que deva deixar ninguém em Brackley ou Brixworth nervoso.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Motor da Red Bull não é “a referência”, mas saiu melhor do que o esperado

Quando Stella compartilhou sua opinião sobre a hierarquia inicial, a mensagem foi clara: Mercedes e Ferrari estão um passo à frente, atrás delas McLaren e Red Bull parecem relativamente próximas uma da outra – com Oscar Piastri um pouco mais rápido que Verstappen nas simulações de corrida de quinta-feira.

Deve-se notar, no entanto, que nem todas as equipes clientes da Mercedes pareciam ter usado exatamente os mesmos mapeamentos que a equipe de fábrica no Bahrein – um aspecto ao qual a Alpine aludiu. Talvez ainda haja um pouco mais por vir para equipes como a McLaren nesse aspecto.

Isso, no entanto, não diminui a boa impressão que a Red Bull causou com sua própria unidade de potência. Wolff descreveu o DM01 como “a referência”, embora esse elogio parecesse um pouco politizado.

Além disso, o diretor técnico Pierre Waché explicou que a Red Bull havia dominado certos aspectos do gerenciamento de energia um pouco antes de seus concorrentes, mas ele foi rápido em acrescentar que o resto do pelotão havia tomado medidas na mesma direção desde então.

Isso pode não tornar a Red Bull Powertrains a referência absoluta, ao contrário do que disse Wolff, mas continua a ser impressionante a forma como esse projeto saiu dos papel. A unidade de potência provou ser fiável até agora e a Red Bull parece competitiva. Como Mekies salientou acertadamente na sexta-feira à noite: isso, por si só, já é uma grande conquista para um recém-chegado.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sem uma Brawn GP em 2026 – os quatro primeiros continuam sendo os quatro primeiros

Com base nas evidências iniciais, as quatro equipes principais do ano passado ainda parecem ser as ponteiras em 2026. Com as mudanças nos regulamentos do motor e do chassi, em teoria, a porta estava aberta para uma grande surpresa, mas um conto de fadas à la Brawn GP em 2009 não se concretizou.

Vários fatores estão por trás disso. O mais importante é que as quatro grandes equipes ainda têm o maior potencial. Sim, o teto orçamentário tem como objetivo garantir condições equitativas, mas estruturalmente as equipes maiores ainda mantêm algumas vantagens cruciais.

Isso se aplica tanto em termos de instalações quanto de pessoal, embora haja uma equipe no grid que, em teoria, deveria ser capaz de igualar isso – mas falaremos mais sobre isso abaixo.

Quanto à posição de “melhor entre os demais”, a Alpine e a Haas parecem ter boas cartas na mão por enquanto. A Alpine praticamente descartou 2025 para ter um desempenho melhor nesta temporada, e essa abordagem parece estar valendo a pena, pelo menos nos primeiros dias.

A unidade de potência da Mercedes naturalmente ajuda, embora os membros da Alpine reconheçam que sua integração e o ajuste dos métodos de trabalho após anos como equipe de fábrica levarão algum tempo. Ainda assim, a Alpine parece estar de volta a uma posição de lutar por algo – e isso já é um passo importante em relação à temporada passada.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Aston Martin e Honda estão em apuros

É fácil adivinhar quem foi o maior perdedor dos testes de pré-temporada: a Aston Martin. Essa mensagem já era audível durante o lançamento da temporada na Arábia Saudita.

De todos os cantos da casa do patrocinador principal, a Aramco, vinha a mesma mensagem: “Não se trata de onde estamos em Melbourne, mas sim do nosso desenvolvimento e da segunda metade da temporada”. No Bahrein, ficou claro por que essa mensagem estava sendo enfatizada com tanta força: a equipe tem trabalho a fazer, muito trabalho, na verdade.

Uma parte importante disso parece estar relacionada à Honda. O projeto da marca japonesa agora parece muito diferente em comparação com os anos de sucesso com a Red Bull. Após a decisão de sair oficialmente da F1 no final de 2021, muitas pessoas saíram ou foram realocadas para outras divisões de Pesquisa e Desenvolvimento dentro da empresa.

A Honda, portanto, teve que reconstruir o projeto praticamente do zero. Acrescente a isso a integração com um novo parceiro e o fato de que a Aston Martin agora está usando sua própria caixa de câmbio pela primeira vez, e a complexidade de todo o projeto fica clara.

Nesse aspecto, não ajudou o fato de Adrian Newey, por sua própria admissão, só ter podido começar tarde, e de o novo túnel de vento com seu carro de 2026 ter entrado em operação quatro meses depois do planejado. Como a integração do motor ao chassi era considerada uma vantagem fundamental dessa parceria, esse atraso agora está sendo sentido em outras áreas.

Com Newey, a Honda e o campus hipermoderno de Silverstone, todos os ingredientes para o sucesso a longo prazo parecem estar presentes, mas se os testes de pré-temporada deixaram uma coisa clara, é que este projeto levará tempo – talvez muito tempo. A questão seguinte é se Fernando Alonso ainda tem esse tempo (e vontade).

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Novas regras ainda oferecem espaço para soluções tecnológicas interessantes

Um receio que os diretores técnicos costumam expressar antes de uma mudança no regulamento é que as novas regras possam ser muito restritivas. Desta vez, isso foi dito, entre outros, por Newey. Mas, na prática, este conjunto de regras parece oferecer espaço suficiente para designs diferenciados. Na pré-temporada, a criação do próprio Newey se destacou, principalmente por causa das escolhas bastante radicais de suspensão na parte traseira.

Durante os testes no Bahrein, surgiram mais algumas soluções interessantes. A Audi apresentou sidepods completamente novos – um conceito diferente do que as outras equipes haviam mostrado até então – e a Ferrari chamou a atenção com uma asa traseira giratória. O chefe da equipe, Frederic Vasseur, enfatizou que se tratava de um item de teste e que é preciso analisar se ele será utilizado na corrida em Melbourne, embora a FIA tenha confirmado que ele é legal e pode ser usado se a Ferrari desejar.

Essas interpretações criativas ainda serão possíveis em 2026, e isso por si só já é uma boa notícia. Isso não só se encaixa na natureza inovadora do auge do automobilismo, mas também ressalta a contínua corrida armamentista entre todas as equipes.

Sob um novo conjunto de regulamentos que se aplica mais do que nunca, isso significa que esta foi apenas uma primeira amostra do que será um ritmo extremo de desenvolvimento – na Austrália e além, o ritmo das equipes na introdução de novas peças permanecerá implacável.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Fórmula E com esteróides” – As equipes aprendem, mas o maior desafio ainda está por vir

Embora esse aspecto – a corrida pelo desenvolvimento – ainda seja “o auge da F1”, isso não se aplica, de acordo com todos os pilotos, à experiência ao volante. Verstappen foi o primeiro a expressar suas objeções, e da maneira mais franca. O holandês chamou a nova era da F1 de “Fórmula E com esteróides” e acrescentou que nem mesmo quis testar o carro de 2026 no simulador no ano passado, simplesmente porque parecia muito ruim.

Embora o quadro geral não possa ser facilmente remediado e esteja ligado à forma como estas regulamentações surgiram (politicamente) – primeiro finalizando as regras do motor para a Audi e a Honda e só depois analisando o chassi e a aerodinâmica –, é claro que as equipes estão aprendendo rapidamente. Em termos de gestão de energia e de evitar coisas não naturais, como levantar o pé e reduzir marchas extra, já parece um pouco melhor do que em Barcelona, embora os verdadeiros desafios ainda estejam por vir.

Esses desafios enfrentarão as equipes em Melbourne. A captação de energia será um desafio muito maior lá, como explicou Stella, o que pode exigir mais “coisas não naturais” dos pilotos.

Uma solução alternativa poderia ser usar 300 kW de energia elétrica na configuração de corrida, em vez de 350 kW, e contar com o “super clipping” (carregar até 350 kW em vez de 250 kW em velocidade máxima), embora a FIA queira monitorar as primeiras corridas antes de tomar qualquer medida.

Até lá, a esperança é que a imagem não se torne muito estranha para os fãs mais dedicados. Apesar de as equipes terem aprendido muito, as preocupações dos pilotos não desapareceram — certamente não para algumas das pistas que estão por vir.

Toto Wolff, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Nova era ou não, a política da F1 nunca muda

O ponto final não está diretamente relacionado à ação na pista, mas após os últimos meses não pode ser omitido: a discussão política sobre a taxa de compressão. Embora a corrida pura possa não ser o “auge da F1”, o jogo político certamente é. Ele está mais vivo do que nunca, com o motor Mercedes dominando as discussões no Bahrein.

Wolff indicou que a Mercedes manteve a FIA “informada” durante todo o processo de desenvolvimento, embora o órgão regulador tenha visto a necessidade – após questionamentos de outros fabricantes – de colocar os testes de taxa de compressão em votação.

Se um teste duplo for realmente introduzido – um deles a uma temperatura de 130 graus Celsius –, esse endurecimento só entrará em vigor em 1º de agosto, o que significa que todos perderão um pouco – o exemplo clássico de um compromisso da F1 – e a questão continuará fervilhando nos bastidores por um tempo.

Nikolas Tombazis disse, em nome da FIA, que a vantagem de desempenho é muito menor do que alguns no paddock suspeitam e que, em sua opinião, o assunto não merece tanta atenção. Mas isso também é típico da F1: toda área cinzenta e todo diferencial de desempenho potencial – por menor que seja – são ferozmente contestados. Durante os dias de testes em Barcelona e Bahrein, muitas coisas na F1 acabaram sendo diferentes, mas esse aspecto certamente não foi.

