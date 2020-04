Chamada de ‘Mercedes rosa’ por causa de seu bom desempenho na pré-temporada 2020 da Fórmula 1 e pela semelhança e relação com a montadora alemã, a Racing Point nega ter copiado completamente o carro prata de 2019 para fazer seu modelo deste ano: o RP20.

Segundo a equipe de meio de pelotão, não era possível ‘emular’ o carro alemão antes da temporada 2020, apesar dos laços com a marca germânica, devido aos recursos necessários para abandonar sua abordagem de design anterior.

De todo modo, o RP20 inspirou-se no design da Mercedes do ano passado, e isso foi possível por meio da utilização da suspensão, da caixa de câmbio e do túnel de vento das Flechas de Prata.

Alguns rivais estão descontentes com a mudança, porque acreditam que todas as equipes de F1 devem projetar e construir seus próprios carros. Já a Racing Point crê que só fez o que é permitido nas regras.

O diretor técnico Andrew Green disse que a decisão da equipe de abandonar seu próprio projeto para buscar algo totalmente diferente que foi provado por outra escuderia foi resultado de o time simplesmente ter dinheiro disponível para fazer a alteração.

“Não pudemos seguir esse caminho mais cedo. Nossas mãos estavam atadas financeiramente. Tivemos que transportar uma enorme quantidade de componentes de um ano para o outro”, afirmou.

“Não era possível fazer uma redefinição como fizemos agora. Não tínhamos recursos financeiros, não tínhamos as pessoas e também não tínhamos capacidade. É preciso muita mudança na infraestrutura para poder fazer o que acabamos de fazer”, ponderou.

“Faz sentido financeiramente trabalhar com um fabricante em alguns componentes. Contamos com a caixa de câmbio e o sistema hidráulico da Mercedes desde 2015 e apenas expandimos esse suprimento levemente para este ano”.

