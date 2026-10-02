F1: Mercedes diz se atualizações funcionaram e projeta GP na Malásia

Vice-chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Bradley Lord afirmou que a configuração da pista de Sepang, dominada por curvas de alta e média velocidade, se assemelha mais ao cenário do GP da Hungria do que ao do Azerbaijão, e destacou que, devido às altas temperaturas e ao desgaste de pneus, o fator mais crítico do fim de semana será a gestão dos compostos.

O dirigente também afirmou que a dupla de pilotos, formada pelo italiano Andrea Kimi Antonelli e pelo britânico George Russell, gosta do traçado da pista, mas que ainda não conseguiu acertar totalmente o equilíbrio em uma volta antes da classificação.

Transmitindo as sensações dos pilotos na pista, Lord disse o seguinte à imprensa após a segunda sessão de treinos: "As novas atualizações que trouxemos estão funcionando exatamente como esperávamos. Sentimos a diferença especialmente nas curvas de alta velocidade, e nossos pilotos também deram feedback positivo sobre isso.”

“As temperaturas na pista estão extremamente altas; isso provoca superaquecimento da superfície dos pneus e pode criar momentos muito difíceis. Portanto, acredito que a equipe que melhor superar esse desafio neste fim de semana obterá vantagem", seguiu Bradley.

"Tanto Kimi quanto George estão gostando muito de correr nesta pista. George até disse algumas vezes entre as sessões que a pista realmente passa uma sensação fantástica".

“De certa forma, posso dizer que eles estão satisfeitos com os desafios. Do nosso lado da garagem, precisamos fazer alguns ajustes finos, especialmente no desempenho de uma volta", acrescentou o 'número 2' do chefão mercedista, Toto Wolff, ausente na etapa.

“Eles disseram que o ritmo em stints longos é bom, mas, em uma volta, especialmente Andrea apontou que o carro estava saindo muito de frente. Nenhum dos nossos dois pilotos ainda conseguiu uma volta ideal com a qual ficasse plenamente satisfeito; em algum ponto houve situações como travamento de roda ou saída mais aberta da curva. Esperamos reunir todos esses detalhes antes da classificação."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Afirmando que o desgaste dos pneus será extremamente alto devido ao asfalto antigo e áspero da pista, o vice-chefe da Mercedes disse o seguinte sobre a estratégia de corrida: "Acho que entendemos em um nível razoável a necessidade de refrigeração do carro. No entanto, como vamos correr em um asfalto extremamente áspero, está bastante claro que teremos níveis avançados de desgaste.”

“Nossa estratégia básica será de dois pit stops, e o desenrolar da corrida pode até nos empurrar para mais do que isso. No passado, vimos corridas aqui com três pit stops, e os estrategistas de todas as equipes certamente avaliarão muito bem essa opção durante a noite", continuou o britânico ao antecipar a expectativa para o GP do Bahrein na Malásia.

“Na classificação, os pneus terão vida útil para apenas uma volta, por isso será de grande importância fazer uma primeira volta limpa. No domingo, quem melhor gerir esse desgaste e mostrar um ritmo forte no fim dos stints terminará a corrida na frente", completou o dirigente das Flechas de Prata sobre a etapa de Sepang.

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 5h SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 4h SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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