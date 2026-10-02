Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Horários, clima e como assistir ao quali e sprint do GP do Japão, com Moreira

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Horários, clima e como assistir ao quali e sprint do GP do Japão, com Moreira

ESTATÍSTICAS: Veja quantos poles venceram GPs de F1 na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
ESTATÍSTICAS: Veja quantos poles venceram GPs de F1 na Malásia

F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de quali do GP do Bahrein na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de quali do GP do Bahrein na Malásia

F1: Norris e Piastri apontam McLaren aquém das rivais na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Norris e Piastri apontam McLaren aquém das rivais na Malásia

F1: Mercedes diz se atualizações funcionaram e projeta GP na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Mercedes diz se atualizações funcionaram e projeta GP na Malásia

F1 - Verstappen: "Bom começo, mas há muitas coisas a resolver"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Verstappen: "Bom começo, mas há muitas coisas a resolver"

F1: Russell aponta Verstappen como piloto a ser batido pela pole na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Russell aponta Verstappen como piloto a ser batido pela pole na Malásia

F1: Bortoleto destaca danos 'minimizados' após problema na caixa de câmbio no TL2 da Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Bortoleto destaca danos 'minimizados' após problema na caixa de câmbio no TL2 da Malásia
Fórmula 1 GP do Bahrein

F1: Mercedes diz se atualizações funcionaram e projeta GP na Malásia

Russell, por sua vez, afirmou: "Ainda não deixamos o carro exatamente como precisamos; precisamos fazer alguns ajustes de acerto, pois estamos um pouco abaixo do ritmo"

Neşe Akkoyun
Neşe Akkoyun
Editado:

Vice-chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Bradley Lord afirmou que a configuração da pista de Sepang, dominada por curvas de alta e média velocidade, se assemelha mais ao cenário do GP da Hungria do que ao do Azerbaijão, e destacou que, devido às altas temperaturas e ao desgaste de pneus, o fator mais crítico do fim de semana será a gestão dos compostos.

O dirigente também afirmou que a dupla de pilotos, formada pelo italiano Andrea Kimi Antonelli e pelo britânico George Russell, gosta do traçado da pista, mas que ainda não conseguiu acertar totalmente o equilíbrio em uma volta antes da classificação.

O editor recomenda:

Transmitindo as sensações dos pilotos na pista, Lord disse o seguinte à imprensa após a segunda sessão de treinos: "As novas atualizações que trouxemos estão funcionando exatamente como esperávamos. Sentimos a diferença especialmente nas curvas de alta velocidade, e nossos pilotos também deram feedback positivo sobre isso.”

“As temperaturas na pista estão extremamente altas; isso provoca superaquecimento da superfície dos pneus e pode criar momentos muito difíceis. Portanto, acredito que a equipe que melhor superar esse desafio neste fim de semana obterá vantagem", seguiu Bradley.

"Tanto Kimi quanto George estão gostando muito de correr nesta pista. George até disse algumas vezes entre as sessões que a pista realmente passa uma sensação fantástica".

“De certa forma, posso dizer que eles estão satisfeitos com os desafios. Do nosso lado da garagem, precisamos fazer alguns ajustes finos, especialmente no desempenho de uma volta", acrescentou o 'número 2' do chefão mercedista, Toto Wolff, ausente na etapa.

“Eles disseram que o ritmo em stints longos é bom, mas, em uma volta, especialmente Andrea apontou que o carro estava saindo muito de frente. Nenhum dos nossos dois pilotos ainda conseguiu uma volta ideal com a qual ficasse plenamente satisfeito; em algum ponto houve situações como travamento de roda ou saída mais aberta da curva. Esperamos reunir todos esses detalhes antes da classificação."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Afirmando que o desgaste dos pneus será extremamente alto devido ao asfalto antigo e áspero da pista, o vice-chefe da Mercedes disse o seguinte sobre a estratégia de corrida: "Acho que entendemos em um nível razoável a necessidade de refrigeração do carro. No entanto, como vamos correr em um asfalto extremamente áspero, está bastante claro que teremos níveis avançados de desgaste.”

“Nossa estratégia básica será de dois pit stops, e o desenrolar da corrida pode até nos empurrar para mais do que isso. No passado, vimos corridas aqui com três pit stops, e os estrategistas de todas as equipes certamente avaliarão muito bem essa opção durante a noite", continuou o britânico ao antecipar a expectativa para o GP do Bahrein na Malásia.

“Na classificação, os pneus terão vida útil para apenas uma volta, por isso será de grande importância fazer uma primeira volta limpa. No domingo, quem melhor gerir esse desgaste e mostrar um ritmo forte no fim dos stints terminará a corrida na frente", completou o dirigente das Flechas de Prata sobre a etapa de Sepang.

Confira a programação do GP do Bahrein na Malásia: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 3 Sábado 1h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 5h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 4h

SporTV / Globoplay / F1TV Pro

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 6h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Verstappen: "Bom começo, mas há muitas coisas a resolver"

Principais comentários
Mais de
Neşe Akkoyun

F1: Chefe da Red Bull contesta Verstappen e nega punição de motor inevitável

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Chefe da Red Bull contesta Verstappen e nega punição de motor inevitável

F1: Mekies revela por que Verstappen não trocou de posição com Hadjar em Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Mekies revela por que Verstappen não trocou de posição com Hadjar em Baku

Horner abre exceção para Ferrari em regra de retorno à F1: “É o sonho”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
Horner abre exceção para Ferrari em regra de retorno à F1: “É o sonho”

Últimas notícias

MotoGP: Horários, clima e como assistir ao quali e sprint do GP do Japão, com Moreira

MotoGP
MGP MotoGP
GP do Japão
MotoGP: Horários, clima e como assistir ao quali e sprint do GP do Japão, com Moreira

ESTATÍSTICAS: Veja quantos poles venceram GPs de F1 na Malásia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
ESTATÍSTICAS: Veja quantos poles venceram GPs de F1 na Malásia

F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de quali do GP do Bahrein na Malásia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de quali do GP do Bahrein na Malásia

F1: Norris e Piastri apontam McLaren aquém das rivais na Malásia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Norris e Piastri apontam McLaren aquém das rivais na Malásia