O lançamento do W12, carro da Mercedes para a temporada 2021 da Fórmula 1, nesta terça (02), foi marcado por muitos mistérios envolvendo o novo modelo. Além de esconder onde empregou as duas fichas de desenvolvimento, a equipe confessou que está mantendo em segredo o design do novo assoalho, para impedir que as rivais copiem suas inovações.

No lançamento foi notável que o assoalho usado no carro com a pintura de 2021 não estava otimizado para cumprir com o novo regulamento.

A F1 introduziu novas regras de aerodinâmica para este ano na parte traseira, para reduzir o downforce, ajudando a diminuir o stress em cima dos pneus da Pirelli. Essas modificações incluem um corte no assoalho a frente do pneu traseiro, além de limitar o uso de buracos.

A busca desse downforce perdido deve ser a parte decisiva na batalha deste ano na F1, e é por isso que as equipes vem mantendo segredo em cima dessa área de desenvolvimento. O diretor técnico da Mercedes, James Allison, disse que a equipe também entrou nesse jogo, e é por isso que o W12 apresentado nesta terça (02) contava com o assoalho antigo.

"A parte que não estamos mostrando é a borda do assoalho. Esta foi a área mais afetada pelo novo regulamento, com eles tentando tirar parte da performance com as mudanças no assoalho. Lá embaixo, há vários detalhes de aerodinâmica que não estamos prontos para mostrar ao mundo".

"Não é que eles não estejam ali, não queremos que nossos rivais vejam. Não queremos que eles comecem a buscar soluções similares em seus túneis de vento. Isso nos compra mais algumas semanas".

"Acho que vamos olhar de perto para o que eles estão fazendo, e sei que eles farão o mesmo. Então, se não temos que mostrar ainda, não vamos".

Allison disse que outras mudanças feitas no W12 eram mais óbvias - incluindo um volume na cobertura do motor que esconde desenvolvimentos feitos na unidade de potência.

"Não precisa olhar muito para saber que é o nosso velho amigo em muitas formas. É o mesmo monocoque que o do ano passado, a mesma caixa de câmbio e boa parte da estrutura interna".

"Mas se você olhar de perto, nota algumas diferenças significativas. Olhe o sidepod ali, e você verá um novo volume na área do motor, que está escondendo um trabalho que nossos amigos no departamento de motores fizeram para colocar mais potência na nossa unidade deste ano".

"Essas mudanças estão no carro todo. Ele tem uma roupagem nova, refinado aerodinamicamente. Esperamos que seja um carro bem sucedido".

E enquanto Allison disse que estava animado com o potencial do W12, com a Mercedes buscando a oitava dobradinha consecutiva de títulos, ele também está ciente do potencial de seus rivais.

"Estamos muito animado com tudo que vem pela frente, mas ansiosos também. Muita coisa mudou nesse regulamento em termos de detalhes, mas eles punem o carro quando olhamos para a performance".

"Se fizemos o suficiente para recuperar a performance? Fizemos melhor que nossos rivais? Ninguém sabe ainda, e nos preocupamos com isso. Então a ansiedade também está em alta neste momento".

