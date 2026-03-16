O novo regulamento da Fórmula 1 segue dando o que falar, principalmente entre os pilotos, com Max Verstappen sendo o responsável por verbalizar as críticas mais duras até aqui. Contudo, a categoria não pretende fazer nenhuma mudança nas próximas semanas.

De acordo com o site inglês The Race, a F1 decidiu adiar quaisquer mudança considerável até pelo menos o GP de Miami, que acontece no fim de semana do dia 3 de maio. Vale destacar que, no início da temporada, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Manegment (FOM) programou um encontro com os chefes de equipe, após a etapa da China, para discutir as primeiras impressões sobre o novo regulamento e avaliar se seria necessário fazer mudanças.

Contudo, ainda de acordo com a publicação, há um consenso no paddock de que alguns aspectos realmente precisam ser abordados, porém, não são preocupações 'gritantes' e que necessitem de alteração com tanto imediatismo. A ideia agora é aguardar e projetar um plano de ação.

O cancelamento das corridas do Bahrein e da Arábia Saudita no próximo mês deu à F1 e às equipes uma janela de operação que não estava prevista anteriormente. O site informa que a reunião ainda acontecerá, mas com foco diferente: será um encontro do grupo de trabalho técnico, com os chefes técnicos, para avaliar adequadamente as regras.

A Fórmula 1 retorna às atividades daqui 15 dias, com o GP do Japão, em Suzuka.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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