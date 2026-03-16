Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

'F1 - O Filme' vence Oscar de Melhor Som

Fórmula 1
'F1 - O Filme' vence Oscar de Melhor Som

Mesmo com críticas, F1 ainda não planeja grandes mudanças no regulamento de 2026

Fórmula 1
Mesmo com críticas, F1 ainda não planeja grandes mudanças no regulamento de 2026

NASCAR Cup: Hamlin supera punição e vence corrida de Las Vegas

NASCAR Cup
Las Vegas
NASCAR Cup: Hamlin supera punição e vence corrida de Las Vegas

Collet luta no top10 e acaba em P12 nas ruas de Arlington em sua melhor prova na Indy

Indy
Arlington
Collet luta no top10 e acaba em P12 nas ruas de Arlington em sua melhor prova na Indy

Abu Dhabi 2021, Interlagos 2008 e mais: momentos dignos de Oscar na história da F1

Fórmula 1
GP da China
Abu Dhabi 2021, Interlagos 2008 e mais: momentos dignos de Oscar na história da F1

Pedro Lima faz nova escalada na F4 Winter Series e termina o campeonato em décimo

Geral
Pedro Lima faz nova escalada na F4 Winter Series e termina o campeonato em décimo

Kirkwood supera Palou, vence o GP de Arlington e assume a liderança da Indy; Collet é 12º

Indy
Arlington
Kirkwood supera Palou, vence o GP de Arlington e assume a liderança da Indy; Collet é 12º

AO VIVO: Assista à etapa de Las Vegas da NASCAR Cup Series

NASCAR Cup
Las Vegas
AO VIVO: Assista à etapa de Las Vegas da NASCAR Cup Series
Fórmula 1

Mesmo com críticas, F1 ainda não planeja grandes mudanças no regulamento de 2026

Categoria quer esperar, pelo menos, até o GP de Miami, em maio, para fazer alguma alteração nas novas regras

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

O novo regulamento da Fórmula 1 segue dando o que falar, principalmente entre os pilotos, com Max Verstappen sendo o responsável por verbalizar as críticas mais duras até aqui. Contudo, a categoria não pretende fazer nenhuma mudança nas próximas semanas.

Leia também:

De acordo com o site inglês The Race, a F1 decidiu adiar quaisquer mudança considerável até pelo menos o GP de Miami, que acontece no fim de semana do dia 3 de maio. Vale destacar que, no início da temporada, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Manegment (FOM) programou um encontro com os chefes de equipe, após a etapa da China, para discutir as primeiras impressões sobre o novo regulamento e avaliar se seria necessário fazer mudanças.

Contudo, ainda de acordo com a publicação, há um consenso no paddock de que alguns aspectos realmente precisam ser abordados, porém, não são preocupações 'gritantes' e que necessitem de alteração com tanto imediatismo. A ideia agora é aguardar e projetar um plano de ação. 

O cancelamento das corridas do Bahrein e da Arábia Saudita no próximo mês deu à F1 e às equipes uma janela de operação que não estava prevista anteriormente. O site informa que a reunião ainda acontecerá, mas com foco diferente: será um encontro do grupo de trabalho técnico, com os chefes técnicos, para avaliar adequadamente as regras.

A Fórmula 1 retorna às atividades daqui 15 dias, com o GP do Japão, em Suzuka.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Abu Dhabi 2021, Interlagos 2008 e mais: momentos dignos de Oscar na história da F1

Principais comentários

Mais de
Isa Fernandes

Abu Dhabi 2021, Interlagos 2008 e mais: momentos dignos de Oscar na história da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
Abu Dhabi 2021, Interlagos 2008 e mais: momentos dignos de Oscar na história da F1

Sexta-feira 13 no ar: cinco 'zebras' na história da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
Sexta-feira 13 no ar: cinco 'zebras' na história da F1

F1: Corridas 'ioiô' não serão tendência em 2026; entenda razão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1: Corridas 'ioiô' não serão tendência em 2026; entenda razão

Últimas notícias

'F1 - O Filme' vence Oscar de Melhor Som

Fórmula 1
'F1 - O Filme' vence Oscar de Melhor Som

Mesmo com críticas, F1 ainda não planeja grandes mudanças no regulamento de 2026

Fórmula 1
Mesmo com críticas, F1 ainda não planeja grandes mudanças no regulamento de 2026

NASCAR Cup: Hamlin supera punição e vence corrida de Las Vegas

NASCAR Cup
Las Vegas
NASCAR Cup: Hamlin supera punição e vence corrida de Las Vegas

Collet luta no top10 e acaba em P12 nas ruas de Arlington em sua melhor prova na Indy

Indy
Arlington
Collet luta no top10 e acaba em P12 nas ruas de Arlington em sua melhor prova na Indy