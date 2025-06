A Aston Martin pode ser forçada a procurar substitutos para assumir a vaga de Lance Stroll caso o canadense não se recupere da lesão na mão até a próxima etapa, em Montreal. Além do brasileiro Felipe Drugovich, o piloto de Fórmula E Stoffel Vandoorne e Jak Crawford, que já fazem parte da escuderia britânica como reservas, outro nome apareceu entre os candidatos: Valtteri Bottas, ex-piloto de Fórmula 1.

No GP da Espanha, Fernando Alonso terminou em nono lugar e acabou com sua seca de pontos depois que Lance Stroll se retirou da corrida após a classificação. Stroll teria largado da décima quarta posição no grid, embora provavelmente tivesse sido desclassificado por não ter participado da pesagem pós-classificação.

Mike Krack, engenheiro-chefe de pista, reagiu aos rumores sobre a perda de paciência de Stroll e os danos à garagem após a classificação no sábado.

A BBC Sport informou que havia "rumores circulando no paddock" de que Stroll havia quebrado objetos na garagem e xingado a equipe. Mas Krack negou esses rumores e explicou que os pilotos geralmente correm com mais dor do que admitem.

"Eu estava no pit wall, não ouvi nada disso. É um boato típico do paddock", disse Krack. Ele acrescentou que Stroll está em um programa de controle da dor há seis semanas.

A ESPN informou que outros membros da equipe estavam "céticos" em relação à versão oficial da Aston Martin. Stroll sofreu uma grave lesão no pulso em um acidente de ciclismo em 2023, mas ainda assim participou da abertura da temporada.

A ESPN acrescenta que Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne seriam os substitutos mais naturais para o GP do Canadá - caso Stroll não possa correr dentro de duas semanas - mas ambos teriam que participar das 24 Horas de Le Mans no mesmo fim de semana. No entanto, Valtteri Bottas, que tem 67 pódios na F1, poderia ser uma possibilidade.

O finlandês está disponível para a Aston como parte da parceria de motores da Mercedes, equipe a qual é piloto reserva e de testes. Jak Crawford, por sua vez, não tem pontos de superlicença que o permitiriam correr um GP de F1.

