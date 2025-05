Na madrugada da última quarta-feira (8), a Alpine confirmou oficialmente a troca de Jack Doohan por Franco Colapinto, pelo menos por cinco corridas antes de uma nova avaliação ser feita. A notícia não pegou muitas pessoas de surpresa, mas incomodou alguns, como no caso de Mick Doohan, pai do piloto australiano de Fórmula 1.

No Instagram, o pentacampeão de motociclismo fez duas publicações que deixaram sua reação bem clara: ele não concorda com a substituição.

Nos stories, Mick comparou os resultados de Pierre Gasly, companheiro de equipe de Jack até o GP de Miami, e do próprio filho.

O piloto deixou a interpretação aberta para quem quisesse ver, sem escrever nada abaixo das fotos, mas abriu a análise. O que parece ter sido a ideia de Doohan é mostrar que o A525, carro atual da Alpine, não é confiável e muito menos competitivo, ou seja, o problema não seria o piloto e sim o carro.

O melhor resultado de Gasly foi no GP do Bahrein, quando ele conquistou seis dos seis sete pontos na atual temporada.

Resultados de Gasly e Doohan nas seis primeiras corridas da F1 2026

Piloto Pontos Pierre Gasly 7 11º 11º 13º 7º DNF 13º Jack Doohan 0 DNF 13º 15º 14º 17º DNF

Esses são os resultados alcançados nas seis corridas principais, embora, se adicionarmos as corridas de sprint, Gasly tenha marcado mais um ponto com o oitavo lugar na corrida de sprint em Miami, onde Doohan foi o 16º, apenas à frente de Max Verstappen, que levou uma punição.

No sprint anterior, na China, Gasly foi o 12º e Doohan o 20º, ou seja, o último, penalizado por um toque com Gabriel Bortoleto.

Portanto, o único resultado que Mick Doohan pode destacar sobre seu filho é a classificação de Miami, onde Gasly se classificou em último e Jack em 14º, passando para a Q2. No entanto, o que parecia ser um sinal de melhora foi rapidamente apagado após o incidente de Doohan com Liam Lawson na primeira volta da corrida de domingo, fazendo com que ele se retirasse.

E essa pode ter sido, de fato, sua última corrida na categoria rainha, porque, embora Franco Colapinto tenha sido anunciado para cinco corridas "antes de uma nova avaliação antes do GP da Grã-Bretanha em julho", está longe de ser certo que Doohan voltará ao carro de Enstone.

