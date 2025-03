A confirmação da Cadillac no grid da Fórmula 1 em 2026 trouxe, mais uma vez, a discussão sobre quais dois pilotos irão ocupar as duas novas vagas. O nome de Mick Schumacher segue sendo levantado por algumas pessoas.

Mika Hakkinen, bicampeão da categoria, afirmou que o filho de Michael Schumacher ainda tem chances de retornar ao esporte, argumentando que a "porta ainda está aberta" e o alemão apenas precisa "conversar com as pessoas certas".

Mick já defendeu as cores da Haas por duas temporadas, mas perdeu seu lugar em 2022, após uma sequência de problemas para se adaptar ao carro.

Depois de sua saída, Mick assinou com a Mercedes para ser piloto reserva, além de começar a correr pelo Campeonato Mundial de Endurance pela Alpine. Este ano, o piloto está concentrado em seus compromissos com o WEC, ao mesmo tempo em que mantém a esperança de um retorno à F1 em 2026.

Ao falar com o Planet F1 após a Corrida dos Campeões em Sydney, Austrália, Schumacher explicou:

"É claro que é bom ouvir isso de Mika. Ele conhece muito bem o esporte".

"Como já disse em entrevistas anteriores, sinto que tenho o que é preciso para a F1. Vamos ver o que acontece; o ano ainda é longo, e meu objetivo é voltar em 2026. Vamos ver o que acontece".

Uma possibilidade surgiu assim que a Cadillac foi confirmada pela F1. Embora já tenha ficado claro que uma das vagas será reservada a um piloto norte-americano, é provável que o time opte por colocar alguém com experiência no segundo carro.

O diretor da equipe de F1 da Cadillac, Graeme Lowdon, falou sobre a futura formação de pilotos após o anúncio, afirmando:

"Ainda há alguns pilotos muito talentosos por aí. Não podíamos estar no mercado de pilotos até que a entrada fosse confirmada. Agora que ela foi confirmada, podemos seguir em frente com isso".

"Em termos de tempo, não estamos definindo nenhum cronograma para o anúncio de pilotos ou algo do gênero, mas com certeza haverá um tempo. Com certeza, contrataremos motoristas com base no mérito. Mas, como tal, não vemos razão para não termos pilotos americanos no devido tempo".

"Não há nada que impeça um piloto de ser selecionado por mérito e ser americano. Acho que isso seria algo que muitos fãs também gostariam de ver. No final das contas, a Cadillac Formula 1 Team tem sede nos EUA. Temos uma operação no Reino Unido, mas a sede é nos EUA e a equipe também é americana".

"Tenho quase certeza de que contratar por mérito e ter um piloto americano são objetivos totalmente compatíveis para a equipe".

