Mick Schumacher é sincero: Sonho da F1 ainda não acabou

A temporada de 2025 do WEC começou oficialmente para Mick Schumacher com a Alpine. E essa será a primeira vez que o piloto se concentrará 100% na categoria, mas não deixará totalmente de lado o sonho de retornar à Fórmula 1.

No final de 2022, a equipe americana Haas encerrou sua colaboração com o alemão de 25 anos, que desde então se envolveu com a Mercedes como piloto de testes e também testou para a McLaren e a Alpine, mas não encontrou um novo cockpit para nenhum novo GP. Por isso, no final de 2024, ele tomou a decisão de se concentrar totalmente no Campeonato Mundial de Endurance e nas 24 Horas de Le Mans.

De acordo com informações do Motorsport-Total.com, site irmão do Motorsport.com, Schumacher poderia ter continuado a fazer parte da equipe da Mercedes se quisesse. No entanto, ele decidiu não manter o compromisso, considerando 2025 como um "ano de reinicialização" e, em vez disso, concentrando-se em "estar 100% no WEC agora" e "dar tudo" lá.

Não se deve "julgar erroneamente que o WEC tem oito corridas. Sim, não parece muito, mas você tem muito o que fazer", diz ele, referindo-se a "muitos dias de teste" no Alpine A424 e "muitas sessões de simulador", em um vídeo recente no canal do YouTube da Formula1.de.

Ralf: Oportunidade com a Alpine ou com a Audi?

No vídeo, que faz uma retrospectiva da temporada de 2025 de Schumacher, seu tio Ralf Schumacher também dá sua opinião. O comentarista da Sky entende a decisão de seu sobrinho de deixar a F1 em segundo plano, pelo menos temporariamente, e se concentrar totalmente em sua segunda carreira. Afinal de contas, ele acredita que "não será fácil" conseguir um cockpit novamente após uma pausa de dois anos nas corridas.

Por outro lado, diz Ralf, a F1 é "muito dinâmica". Há rumores de que até mesmo Doohan não tem um contrato adequado e só lhe restam algumas corridas". E mais: "Um novo fabricante (Audi; nota do editor) está chegando, então as coisas sempre podem mudar. E Mick ainda tem um bom cartão de visitas, é claro".

De acordo com Ralf, Mick seria "rápido o suficiente" para a F1 e "pronto para entrar e dirigir". Se os pilotos desistirem durante a temporada, ele seria um dos candidatos que poderiam ser considerados como substitutos. Ao mesmo tempo, seu tio admite: "Mas é claro que não vai ficar mais fácil".

Mick: "Eu sempre penso na F1"

Para Mick, o capítulo da F1 está apenas temporariamente encerrado. O sonho em sua mente permanece: "Eu sempre penso na F1. Esse sempre foi meu sonho e sempre continuará sendo meu sonho. Mas, por enquanto, o WEC é minha prioridade número um".

Schumacher afasta as preocupações de que seu sonho com a F1 poderia tentá-lo a abordar o WEC como uma segunda opção de uma maneira menos profissional:

"Meu sonho é meu sonho, sim. Mas quando estou no carro, estou 100% lá". O sonho só continua vivo "nos momentos em que tenho tempo livre e posso pensar".

Em retrospectiva, Schumacher vê o duplo fardo de ser um piloto de trabalho da Alpine no WEC e um piloto reserva da Mercedes na F1 como um "ano grosseiro", porque:

"Tivemos alguns fins de semana consecutivos em que fomos de uma corrida para a outra. Pode-se dizer que o piloto reserva não faz tanto assim. Mas ainda assim são dias longos e, no final do ano, eu estava relativamente cansado, devo dizer".

Nesse aspecto, 2025 é "completamente diferente do ano passado porque há menos corridas no WEC do que na F1 e, nesse sentido, é mais tranquilo. Agora posso dirigir mais simuladores e contribuir mais para o desenvolvimento do carro da Alpine, posso dirigir todos os testes e estou diretamente disponível e não preciso fazer as coisas pela metade, por assim dizer".

A temporada 2025 do WEC começa em 21 e 22 de fevereiro com o prólogo no Catar (testes). A abertura oficial da temporada ocorrerá em 28 de fevereiro, também no Catar. As 24 Horas de Le Mans serão realizadas em 14 e 15 de junho. O final da temporada é a corrida de oito horas no Bahrein, em 8 de novembro.

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!