Neste fim de semana, Lewis Hamilton pode atingir a marca histórica de 91 vitórias na Fórmula 1, um recorde que pertence a Michael Schumacher e que muitos viam como algo quase impossível de ser alcançado. E segundo o filho do heptacampeão, Mick, que corre atualmente na F2, ele e a família veem o fato como algo positivo para o esporte.

Mick, que lidera a F2 está em Sochi neste fim de semana para mais uma etapa da temporada 2020 e garantiu a terceira colocação no grid de largada para a corrida do sábado. Após o treino classificatório, ele foi perguntado sobre o impacto da possível quebra do recorde de seu pai para ele.

O piloto lembrou de uma frase de seu pai para falar que vê a quebra como algo positivo para o esporte.

"Uma frase que meu pai sempre dizia é que recordes existem para serem quebrados. E, vocês sabem, é o objetivo principal de todos nesse esporte. Eu acho que Lewis teve uma trajetória ótima, muito positiva. Como ele dizia, recordes existem para serem quebrados e nós também vemos isso como algo positivo".

Mick ainda deixou um recado pensando no futuro: "Obviamente é bom para o esporte. Ele tem sido uma pessoa muito influente para o esporte. E, para mim, fica o objetivo de chegar à F1 e quebrar as marcas dele".

Perguntado sobre seu relacionamento com o hexacampeão, Mick disse que não teve muitas oportunidades de falar com Hamilton.

"Lewis foi para a Mercedes depois que meu pai saiu... eu estive na pista algumas vezes e consegui trocar algumas palavras em alguns momentos porque ele é muito ocupado. E eu também sou. Agora com a Covid, fica ainda mais difícil de falar com os outros".

"No momento eu estou focando mais em mim, e acredito que Lewis esteja fazendo o mesmo também".

