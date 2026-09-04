Milão vai receber evento de lançamento da temporada 2027 da F1; saiba mais

A Fórmula 1 anunciou nesta sexta-feira (4) que realizará um grande evento para marcar o início da temporada 2027. O 'F1 Live Milan' acontecerá em Milão, na Itália, entre 18 e 20 de fevereiro, ampliando o formato adotado pela categoria em 2025.

O evento contará com um "festival para fãs" durante todo o período. A principal atração será o F1 The Show, marcado para 18 de fevereiro.

A iniciativa dá continuidade ao F1 75 Live, realizado em fevereiro de 2025 na O2 Arena, em Londres. Na ocasião, as dez equipes e os 20 pilotos participaram de uma cerimônia conjunta que marcou o início da temporada e apresentou as pinturas dos carros daquele ano. O evento também contou com apresentações musicais e foi transmitido para o público ao redor do mundo.

Para 2027, a F1 decidiu ampliar o conceito e transformar o lançamento em uma programação de três dias na cidade italiana. A categoria ainda não divulgou todos os detalhes das atividades, que serão anunciados nos próximos meses.

"Estamos sempre pensando grande e ultrapassando limites, e o F1 Live Milan será uma experiência incrível criada tendo nossos fãs no centro", afirmou Stefano Domenicali, CEO da categoria.

Segundo o dirigente, que é da Itália, a intenção é fazer com que os espectadores não apenas acompanhem o evento, mas tenham uma experiência mais próxima da F1 e de seus protagonistas.

"O automobilismo sempre será nossa essência, mas também queremos criar experiências inesquecíveis que levem a emoção da F1 a uma escala ainda maior e continuem explorando o que é possível", acrescentou Domenicali.

A escolha de Milão também reforça a presença da F1 na Itália, país que recebe tradicionalmente o GP da Itália, em Monza, palco da etapa da competição neste fim de semana.

A temporada 2027 terá ajustes no regulamento técnico definidos pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), F1, equipes e fabricantes de unidades de potência. As alterações foram acordadas em junho de 2026 e incluem um novo equilíbrio entre a contribuição do motor a combustão e do sistema elétrico do conjunto.

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