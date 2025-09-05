Mônaco renova contrato com a F1 e ficará no calendário até 2035
Essa é a segunda extensão do acordo assinada em menos de 12 meses
Foto de: Erik Junius
Para a alegria de alguns e tristeza de outros, o GP de Mônaco renovou seu acordo com a Fórmula 1 e permanecerá no calendário da categoria até 2035. A extensão do contrato assinada com a FOM (detentora dos direitos comerciais da categoria) engloba mais quatro anos do que já era previsto.
O novo acordo é a segunda extensão dentro de 12 meses, depois que o Automobile Club of Monaco já havia fechado um novo contrato com a F1 em novembro de 2024.
No primeiro momento, Mônaco estava garantido no calendário além de 2025, com o promotor pagando à FOM uma taxa de sanção significamente mais alta, como parte de um pacote de concessões.
O novo contrato assinado serve para consolidar ainda mais o traçado tradicional da F1 como um elemento 'básico' do calendário europeu.
"As ruas de Mônaco têm ecoado com o som da Fórmula 1 desde os primórdios do esporte, por isso tenho o prazer de anunciar a extensão desse evento fantástico até 2035", disse o CEO da F1, Stefano Domenicali.
"É uma corrida icônica que é amada por todos os pilotos e fãs, com uma vibração única graças à sua localização no Principado mais glamouroso do mundo. Gostaria de fazer um agradecimento especial a Sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Albert II de Mônaco, a Michel Boeri, Presidente do Automóvel Clube de Mônaco e a todos os envolvidos na garantia do futuro de longo prazo dessa parceria histórica".
Fãs da McLaren assistem de uma sacada durante o Grande Prêmio de Mônaco de F1
Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
O GP de Mônaco mudará de data no próximo ano, tendo concordado em mudar de sua data tradicional no final de maio para o primeiro fim de semana de junho a partir de 2026.
Isso significa que ele não entrará mais em conflito com as 500 Milhas de Indianápolis, que agora será disputada com o GP do Canadá, em Montreal.
O lugar de Mônaco no calendário tem sido cada vez mais questionado nos últimos anos, devido às suas notórias dificuldades em proporcionar uma corrida divertida nas ruas estreitas do principado.
A corrida deste ano foi marcada por um experimento que dividiu opiniões sobre a utilização de três compostos de pneus para apimentar a corrida. No momento, a intenção da FIA é continuar forçando dois pitstops em 2026, mas está aberta a outras sugestões das equipes.
O GP de Mônaco fez parte do primeiro calendário do campeonato mundial de F1 em 1950 e tem sido um evento regular desde 1955.
