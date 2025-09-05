Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

Mônaco renova contrato com a F1 e ficará no calendário até 2035

Essa é a segunda extensão do acordo assinada em menos de 12 meses

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Erik Junius

Para a alegria de alguns e tristeza de outros, o GP de Mônaco renovou seu acordo com a Fórmula 1 e permanecerá no calendário da categoria até 2035. A extensão do contrato assinada com a FOM (detentora dos direitos comerciais da categoria) engloba mais quatro anos do que já era previsto.

Leia também:

O novo acordo é a segunda extensão dentro de 12 meses, depois que o Automobile Club of Monaco já havia fechado um novo contrato com a F1 em novembro de 2024.

No primeiro momento, Mônaco estava garantido no calendário além de 2025, com o promotor pagando à FOM uma taxa de sanção significamente mais alta, como parte de um pacote de concessões.

O novo contrato assinado serve para consolidar ainda mais o traçado tradicional da F1 como um elemento 'básico' do calendário europeu.

"As ruas de Mônaco têm ecoado com o som da Fórmula 1 desde os primórdios do esporte, por isso tenho o prazer de anunciar a extensão desse evento fantástico até 2035", disse o CEO da F1, Stefano Domenicali.

"É uma corrida icônica que é amada por todos os pilotos e fãs, com uma vibração única graças à sua localização no Principado mais glamouroso do mundo. Gostaria de fazer um agradecimento especial a Sua Alteza Sereníssima, o Príncipe Albert II de Mônaco, a Michel Boeri, Presidente do Automóvel Clube de Mônaco e a todos os envolvidos na garantia do futuro de longo prazo dessa parceria histórica".

McLaren fans watch from a balcony during the F1 Grand Prix of Monaco

Fãs da McLaren assistem de uma sacada durante o Grande Prêmio de Mônaco de F1

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O GP de Mônaco mudará de data no próximo ano, tendo concordado em mudar de sua data tradicional no final de maio para o primeiro fim de semana de junho a partir de 2026.

Isso significa que ele não entrará mais em conflito com as 500 Milhas de Indianápolis, que agora será disputada com o GP do Canadá, em Montreal.

O lugar de Mônaco no calendário tem sido cada vez mais questionado nos últimos anos, devido às suas notórias dificuldades em proporcionar uma corrida divertida nas ruas estreitas do principado.

A corrida deste ano foi marcada por um experimento que dividiu opiniões sobre a utilização de três compostos de pneus para apimentar a corrida. No momento, a intenção da FIA é continuar forçando dois pitstops em 2026, mas está aberta a outras sugestões das equipes.

O GP de Mônaco fez parte do primeiro calendário do campeonato mundial de F1 em 1950 e tem sido um evento regular desde 1955.

F1 'à venda', STROLL CONTRARIA REGI LEME, Max fluente em português, BORTOLETO CONFIANTE, Sainz e cia

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Filip Cleeren Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 AO VIVO: Acompanhe o primeiro treino livre do GP da Itália em tempo real
Próximo artigo F1: Hamilton lidera dobradinha da Ferrari no TL1 de Monza

Principais comentários
Filip Cleeren
Mais de
Filip Cleeren
F1: Norris e Piastri revelam "margens muito pequenas" na luta pelo título

F1: Norris e Piastri revelam "margens muito pequenas" na luta pelo título

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Norris e Piastri revelam "margens muito pequenas" na luta pelo título
F1 - Wolff alerta desafio da Red Bull em relação aos motores em 2026: "Estão escalando o Monte Everest"

F1 - Wolff alerta desafio da Red Bull em relação aos motores em 2026: "Estão escalando o Monte Everest"

Fórmula 1
F1 - Wolff alerta desafio da Red Bull em relação aos motores em 2026: "Estão escalando o Monte Everest"
Mundo da F1 reage aos rumores de que carros poderão chegar à 400 km/h em 2026

Mundo da F1 reage aos rumores de que carros poderão chegar à 400 km/h em 2026

Fórmula 1
GP da Holanda
Mundo da F1 reage aos rumores de que carros poderão chegar à 400 km/h em 2026

Últimas notícias

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E

WEC WEC
Endurance: com incerteza sobre Schumacher, Alpine acerta com Félix da Costa; veja últimas do mercado de WEC e Fórmula E
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva

Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Thiago Camilo e Cesar Ramos projetam etapa de Cascavel pós treinos livres com chuva
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel

Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: CAR Racing tem dia positivo após treino livre na chuva em Cascavel
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

STCK Stock Car
Cascavel II
Stock Car: Arthur Gama lidera grupo e fecha treino livre em Cascavel com o segundo melhor tempo

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros