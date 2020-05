Há 26 anos, o Autódromo Enzo e Dino Ferrari entrava para a história como local do acidente fatal de Ayrton Senna. Mas Ímola nem sempre foi um lugar de tristeza para os brasileiros. O mesmo Senna havia conquistado três vitórias no local pela Fórmula 1, em 1988, 1989 e 1991.

Retrospecto bom em Ímola, mas melhor em outros circuitos, como Monte Carlo, onde se tornou o Rei de Mônaco, com incríveis seis vitórias.

Mas em quais outros locais Senna comandava a festa brasileira das manhãs de domingo. Confira a lista:

Galeria Lista Mônaco: 6 vitórias: 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. 1 / 17 Foto de: LAT Images Spa-Francorchamps: 5 vitórias: 1985, 1988, 1989, 1990 e 1991 2 / 17 Foto de: Ercole Colombo Estados Unidos (Detroit): 3 vitórias : 1986, 1987 e 1988 3 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Hockenheim: 3 vitórias: 1988, 1989 e 1990 4 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Hungaroring: 3 vitórias: 1988, 1991 e 1992 5 / 17 Foto de: LAT Images Ímola: 3 vitórias: 1988, 1989 e 1991 6 / 17 Foto de: LAT Images Adelaide: 2 vitórias: 1991 e 1993 7 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Interlagos: 2 vitórias: 1991 e 1993 8 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Montreal: 2 vitórias: 1988 e 1990 9 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Jerez: 2 vitórias: 1986 e 1989 10 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Monza: 2 vitórias: 1990 e 1992 11 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Suzuka: 2 vitórias: 1988 e 1993 12 / 17 Foto de: LAT Images EUA (Phoenix): 2 vitórias: 1990 e 1991 13 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Cidade do México: 1 vitória: 1989 14 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Portugal: 1 vitória: 1985 15 / 17 Foto de: LAT Images Silverstone: 1 vitória: 1988 16 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images Donington Park: 1 vitória: 1993 17 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images

Ayrton Senna: 60 fatos e feitos do tricampeão mundial de F1

Podcast: Senna é o maior esportista brasileiro após a era Pelé?