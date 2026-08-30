Na última semana, Bradley Cooper e uma grande equipe de filmagem estiveram em Mônaco gravando cenas para o próximo filme de '11 Homens e um Segredo'. O pano de fundo da produção será o GP de Mônaco de Fórmula 1 de 1962.

O famoso circuito urbano foi transformado de volta aos anos 1960 entre 24 e 28 de agosto, com réplicas de carros antigos de F1.

O projeto sem título da Warner Bros., que está atualmente a ser filmado sob o título provisório Sandcastles, é realizado e escrito por Cooper.

O ator de 51 anos, que também protagoniza o filme, contracena com Margot Robbie como os pais de Danny Ocean, personagem famosa retratada na franquia Ocean's por George Clooney. Outros atores previstos para protagonizar o filme são Wagner Moura, Monica Barbaro, Josh Gad, Vicky Krieps, George MacKay, Lauren Ridloff, Jack Holden e Omar Sy.

"Antes de Danny Ocean sequer pôr os pés em Vegas, duas mentes brilhantes ensinaram-lhe tudo o que sabe — os seus pais," provocou Robbie durante um vídeo de apresentação da Warner Bros. na CinemaCon.

A filmagem de cinco dias incluiu alguns dos locais mais conhecidos de Mônaco, incluindo Port Hercule, Avenue Princesse Grace, Place du Casino, Portier e Larvotto. Outros locais de filmagem incluíram Paris e Nice.

O GP de Mônaco de 1962 foi vencido pelo piloto da Cooper, Bruce McLaren. Embora Jim Clark, da Lotus, tivesse conquistado a pole position - ele abandonou na 55ª volta devido a um problema na embreagem.

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