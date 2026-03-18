O novo regulamento técnico da Fórmula 1, inaugurado nas duas primeiras etapas da temporada 2026, na Austrália e na China, foi alvo de muitas críticas de pilotos e, entre os mais contundentes, os campeões Max Verstappen e Lando Norris. No entanto, o ex-F1 Juan Pablo Montoya detonou os comentários dos dois detentores de títulos e exigiu que a categoria aja para punir ou até 'deixar a porta aberta' para quem não respeitar o esporte.

Verstappen afirmou que, agora, as corridas parecem com o jogo de videogame 'Mario Kart' e que o esporte teria virado uma "piada". Lando destacou que as novas provas "não eram algo que nenhum de nós sonhava em fazer quando era mais jovem".

Para Montoya, ex-piloto de F1, NASCAR Cup e Indy, tais comentários são desrespeitosos com o esporte e que a F1 deveria multar ou deixar claro que "a porta está aberta" para Norris e Verstappen deixarem a categoria, se espelhando nas respostas de ligas americanas.

"Em algum momento, a Fórmula 1 precisa fazer o que o mundo do esporte nos Estados Unidos faz: para quem não respeita o esporte, a porta está aberta", disse Montoya ao AS Colombia. “Eles podem sair ou receber uma multa, para que aprendam de verdade a respeitar o que estão fazendo. É isso que eu faria".

“Tudo bem as pessoas terem uma opinião”, explicou. “Não estou dizendo que elas tenham que gostar, mas zombar da F1 e compará-la ao [jogo] Mario Kart, isso não deveria ser aceito pela F1".

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