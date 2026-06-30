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Montoya: Hamilton “não esquece” da rivalidade com Verstappen na F1

Ex-F1 acredita que o duelo tenso entre o heptacampeão e o piloto da Red Bull no GP da Áustria mostrou que o britânico não esqueceu o passado entre os dois

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Ex-piloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya afirmou que a dura defesa de Lewis Hamilton contra Max Verstappen no GP da Áustria provou que o piloto da Ferrari “não esquece” o histórico de duelos entre os dois.

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Enquanto George Russell dominava a corrida no Red Bull Ring com uma vitória largando da pole position, alguns dos momentos mais marcantes da vieram de uma batalha acirrada no meio da corrida entre os antigos rivais pelo título, Hamilton e Verstappen.

Os dois se envolveram em uma disputa tensa, trocando de posições, mas conseguindo manter o duelo limpo. Embora Hamilton tenha sido investigado por supostamente ter forçado Verstappen a sair da pista, os comissários consideraram que não era necessária nenhuma ação adicional.

Em entrevista à F1 TV, Montoya explicou: “Acho que a disputa foi muito boa. Acho que às vezes as pessoas esquecem o que aconteceu entre Max e Lewis antes, mas Lewis não esquece".

“Quando você é piloto e alguém já passou por cima de você antes, você não esquece; e se puder retribuir, vai fazer isso até o fim. E foi isso que vimos hoje. Foi inacreditável. Eu não parava de sorrir vendo aquilo".

A história de confrontos acirrados na pista entre os dois campeões atingiu seu ponto culminante durante a inesquecível temporada 2021. Enquanto Hamilton lutava pelo seu heptacampeonato, Verstappen buscava o seu primeiro título. A 'guerra', que durou a temporada toda, resultou em batidas em Silverstone, Monza e Jeddah.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

O campeonato foi decidido na última volta do infame GP de Abu Dhabi de 2021, onde o holandês conquistou seu primeiro título de pilotos.

Desde então, Max conquistou mais três troféus, enquanto Hamilton lutou contra uma Mercedes em crise na era do efeito solo antes de ir para a Ferrari em 2025. 

Verstappen terminou o GP da Áustria em segundo lugar, atrás de Russell, depois de largar em quinto, e Hamilton cruzou a linha de chegada em quinto lugar, após largar em terceiro no grid.

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

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