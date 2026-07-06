Ex-piloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya pediu que a regra dos limites da pista seja revista pela categoria, depois que Kimi Antonelli, da Mercedes, ser penalizado durante o GP da Grã-Bretanha.

O piloto italiano estava a caminho de disputar a vitória com Charles Leclerc, da Ferrari, em Silverstone, antes que seu carro sofresse uma quebra no defletor da roda esquerda nas últimas voltas. A perda de carga aerodinâmica resultante comprometeu gravemente o ritmo do líder do campeonato, forçando-o a fazer um pit stop e a lutar para levar o carro até a bandeira quadriculada, na tentativa de salvar os pontos que pudesse.

Enquanto o piloto da Mercedes lutava para manter seu carro danificado dentro das linhas brancas, ele acumulou várias penalidades por infringir os limites da pista. Isso resultou em uma penalidade de cinco segundos, agravando ainda mais o desastre para Antonelli.

Em entrevista à transmissão pós-corrida da F1 TV, Montoya argumentou que um piloto só deveria receber uma penalidade por passar dos limites da pista se estivesse obtendo vantagem, e deveria ser poupado se as infrações fossem decorrentes de um problema com o carro.

"Uma coisa que é um ponto muito bom por parte da Mercedes é que eles [F1] precisam olhar para os limites de pista, porque se você cometer uma infração de limite de pista e, na verdade, perder tempo ao ir além da linha, isso não deveria realmente contar como uma infração de limite de pista", explicou o colombiano.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Deveria haver uma regra que dissesse que, se você sair da pista e ganhar vantagem, isso deve ser considerado uma infração aos limites da pista. Mas se o seu carro apresentar falha e você acabar recebendo penalidades por causa disso, isso não deveria, na verdade, ser uma penalidade".

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, comentou sobre a penalidade imposta ao seu piloto ao falar com o Motorsport.com e outros meios de comunicação após a corrida.

“Acho que, para a FIA , certamente é sempre difícil julgar. O carro está tão danificado a ponto de realmente precisar entrar nos boxes? Nesse caso, acho que o carro estava bem. Era apenas uma característica que tornava muito difícil fazer curvas. Então, espero que eles aceitem essa situação, mas não sei qual será o resultado".

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