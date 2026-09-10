Morre o lendário jornalista de F1 Claudio Carsughi, aos 93 anos

O jornalista esportivo ítalo-brasileiro Claudio Carsughi morreu nesta quinta-feira (10/9) aos 93 anos.

A informação foi divulgada pela filha dele, Claudia Carsughi, em publicação nas redes sociais.

“Meu pai acabou de partir depois de 27 dias lutando contra uma infecção respiratória. Ele agora está em paz junto aos nossos antepassados. Pedimos aos fãs que orem por ele”, informou a filha de Carsughi.

No meio do automobilismo, Claudio é muito conhecido por ter acompanhado todas as temporadas da Fórmula 1. No jornalismo esportivo, além da F1, também desenvolveu uma extensa carreira como comentarista de futebol.

A morte do 'Mestre', como ficou conhecido no meio da comunicação, já é lamentada por personalidades do esporte a motor, como Felipe Massa, ex-piloto da Ferrari na categoria máxima do automobilismo:

O narrador Téo José, que comandou transmissões de F1 tendo Carsughi como comentarista na Jovem Pan, lamentou a morte do 'Mestre':

Diretor editorial do Motorsport.com e ex-repórter de F1 da Jovem Pan, na qual trabalhou com Carsughi, o apresentador da ESPN Felipe Motta também lamentou a perda do icônico jornalista ítalo-brasileiro:

Trajetória de Carsughi:

Carsughi nasceu em Arezzo, na Itália, em 13 de outubro de 1932, e migrou para o Brasil com a família em 1946, rumo a São Paulo.

Ele cursou Engenharia Civil na USP, mas logo acabou mudando de área, passando a trabalhar com jornalismo. Ainda bem jovem, aos 13 anos, Carsughi passou a colaborar como correspondente do jornal italiano Corriere dello Sport, acompanhando a movimentação no Brasil da Copa do Mundo de 1950, disputada no País. Aquele ano, aliás, também marcou a primeira temporada da F1, que foi acompanhada por Claudio.

Posteriormente, Carsughi passou pelo rádio, culminando na chegada naquilo que se tornaria a Jovem Pan, principal casa da carreira do ítalo-brasileiro, que, no fim da década de 2000, também marcou época no SporTV.

No impresso, ele trabalhou no Jornal da Tarde, do Grupo Estado, e na revista Placar, tendo também publicado em periódicos internacionais como Tuttosport e La Stampa, ambos da Itália.

Entre 1974 e 1990, Carsughi também foi responsável pelos testes e avaliações técnicas de veículos da revista Quatro Rodas, tendo, portanto, contribuição importante também no jornalismo automotivo.

Carsughi comentou hepta de Hamilton ao vivo no Motorsport:

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