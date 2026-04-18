Bernd Maylander, piloto oficial do safety car da Fórmula 1 desde 2000, explicou como os trágicos acontecimentos do GP de San Marino de 1994, como a morte do austríaco Roland Ratzenberger no sábado e do tricampeão Ayrton Senna no domingo, serviram de catalisador para uma melhoria drástica no sistema de segurança da categoria.

Maylander refletiu sobre a época anterior à padronização dos safety cars durante uma participação no podcast F1 Beyond The Grid .

“Acho que o carro médico sempre fez parte disso, ou digamos, as ambulâncias”, disse ele. “Não sei exatamente o que acontecia antes dos anos 90, mas Sid [Watkins, ex-chefe médico da F1] já estava lá".

"Acho que, desde 1994, todos sabemos quem é Sid Watkins no automobilismo e o que ele fez. E então essas coisas foram ficando cada vez mais importantes a partir de 1993, quando tivemos grandes acidentes".

"O trabalho do Sid e também as medidas de segurança e assistência médica que foram implementadas na F1 foram realmente muito importantes, e aprendemos muito. É por isso que criamos um departamento de segurança e um departamento médico para ter mais autonomia para nos desenvolvermos mais rapidamente e melhor, em conjunto com todos os envolvidos na F1".

"Não é só a FIA. Recebemos apoio das equipes. Estamos trabalhando juntos e acho que esse é um grande passo muito importante: estarmos trabalhando juntos. Acho que era bem diferente há 30 ou 40 anos".

Ratzenberger e Senna perderam a vida durante o fim de semana do GP de San Marino de 1994. As mortes foram as primeiras no campeonato desde 1982. Além disso, um grave acidente nos treinos de sexta-feira deixou Rubens Barrichello internado.

Bernd Maylander, piloto do Safety Car da FIA Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Questionado se os eventos do fim de semana da corrida do GP de San Marino de 1994 aceleraram a necessidade de um safety car, Maylander acrescentou: “Com certeza. Naquela época, o safety car já estava previsto no regulamento, mas eram carros diferentes, pilotos diferentes de pista para pista e, a partir de 1996, passou a ser um piloto permanente".

"Naquela época, era Oliver Gavin. Oliver Gavin é um ex-piloto de corrida, um piloto de GT muito, muito bom, e ele fez isso de 1996 a 1999. Eu assumi o cargo dele porque ele saiu. Ele foi para os Estados Unidos para a American Le Mans Series. Então, esse foi meu momento de sorte".

“Esse foi o primeiro passo: ter um piloto permanente que fosse absolutamente profissional em seu trabalho e, além disso, ter uma marca permanente e os mesmos safety cars e carros médicos em cada pista, pois assim você contava com um equipamento padrão".

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