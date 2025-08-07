Após o primeiro fim de sua carreira na Fórmula 1, Michael Schumacher não descansou sobre os louros: ele continuou envolvido em corridas e competiu em corridas semiprofissionais de motos. Agora, uma de suas antigas máquinas de corrida foi colocada à venda na casa de leilões RM Sotheby's.

Trata-se de uma Honda CBR1000RR Fireblade SC59 de 2010, que foi convertida pela Holzhauer Racing Performance para uso na pista de corrida a fim de "estar disponível para Michael Schumacher durante os dias de teste", conforme declarado no anúncio oficial de venda.

A moto é "uma conversão única e exclusiva" e alcançou um preço de venda surpreendentemente alto no leilão on-line: um comprador estava disposto a pagar 64.800 euros (R$412 mil) pela máquina. De acordo com um artigo de jornal, ela havia custado "apenas" 45.000 euros (R$286 mil) na época.

Michael Schumacher com uma moto do passado

A moto de corrida ainda tem o número de partida 77, com o qual Schumacher competiu no Campeonato Internacional Alemão de Motocicletas (IDM), entre outros. Originalmente, ele queria correr com o pseudônimo "Marcel Niederhausen", mas não foi autorizado a fazê-lo.

Na temporada 2008 do IDM, Schumacher participou de nove das 16 corridas como titular convidado da Holzhauer Racing Promotion Team. No entanto, é improvável que a moto que foi leiloada agora seja o modelo que o campeão mundial pilotou na IDM naquela época.

De acordo com o anúncio, a Honda CBR1000RR SC59 em oferta é baseada em um modelo de 2010 - o ano em que Schumacher já estava correndo novamente pela Mercedes na F1. No entanto, o campeão mundial recordista voltou a pilotar a moto em agosto de 2010 durante os testes em Hockenheimring.

Acidente atrasou o retorno de Schumacher à F1

Um esforço corajoso, pois Schumacher já havia sofrido uma lesão grave em um acidente em fevereiro de 2009. Como resultado, um retorno planejado à F1 como substituto de Felipe Massa também foi cancelado. As lesões no pescoço que ele sofreu no acidente de moto impediram um retorno rápido às pistas de corrida.

É improvável que a moto que foi leiloada agora seja realmente aquela em que Schumacher se acidentou. Entretanto, uma folha de dados completa com todas as especificações técnicas confirma o uso por Schumacher e a propriedade da HRP.

A moto não foi ligada por algum tempo, e é por isso que "uma manutenção abrangente e uma inspeção técnica seriam necessárias antes de usá-la na pista novamente", de acordo com o anúncio. A quilometragem no momento da catalogação era de 3.752 quilômetros.

O leilão também incluiu um capacete Schuberth assinado por Michael Schumacher e um par de luvas de moto, também assinadas. Não se sabe quem comprou o artigo exclusivo no leilão pelo valor anunciado.

