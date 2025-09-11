A sétima rodada da NLS, categoria de endurance de Nurburgring, está prestes a atrair um nível raro de atenção, já que o atual campeão de Fórmula 1, Max Verstappen, participará da etapa. Neste artigo, o Motorsport.com te conta tudo que você precisa saber sobre a categoria e sobre a participação do holandês.

O que é a NLS?

NLS é a abreviação de Nurburgring Langstrecken-Serie e, como o nome sugere, é um campeonato de carros esportivos de longa duração que corre exclusivamente no lendário circuito de Nurburgring Nordschleife.

A temporada de 2025 consiste em 10 corridas em oito finais de semana, dois dos quais foram corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring de junho. A rodada deste fim de semana será dupla e as duas corridas são disputadas em quatro horas, por equipes de dois, três ou quatro pilotos.

Com qual carro e em que classe Verstappen está correndo?

A NLS apresenta uma variedade de classes, desde os carros GT3 topo de linha, também vistos em outras categorias de carros esportivos, até carros de turismo, muitos deles divididos em subcategorias.

Verstappen ainda não aparece na lista provisória de inscritos, mas espera-se que ele corra pela equipe Lionspeed GP, assumindo o volante do Porsche 718 Cayman GT4 CS na SP7. Ele poderia alternar entre os stints do Cayman #89 na classe SP7 e outra do Cayman #980 na Cup 3.

Max Verstappen, Ferrari 496 GT3 da Emil Fray Racing Foto de: Max Verstappen

Os dois carros também estão inscritos para o companheiro de equipe em simulador de Verstappen, Chris Lulham, que nesta temporada compete com a Verstappen.com Racing na GT World Challenge Europe Endurance Cup, correndo em um Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo.

Lulham também corre na GTWC Sprint Cup pela Emil Frey Racing - a mesma equipe para a qual Verstappen testou em maio e com a qual ele deve fazer sua estreia no SP9 GT3 em 27 de setembro.

O piloto belga de GT Matisse Lismont e o americano Kyle Tilley, regular da IMSA, também dividem a direção nos dois Caymans. Os dois carros estão inscritos apenas para a corrida de sábado.

Para participar da prova do domingo, Verstappen precisa da 'licença Nordschleife', sendo necessário que ele compita com dois carros diferentes, que é o que planeja fazer no sábado. Desta forma, se tudo der certo na primeira corrida, ele poderá correr no domingo.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Pirelli

Onde assistir à corrida de Verstappen na NLS?

A transmissão da corrida será no sábado (13), às 6h15min (horário de Brasília), com a largada às 7h. Você pode assistir em inglês no site do Motorsport.com.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!