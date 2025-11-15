Alpine provavelmente terminará a temporada de Fórmula 1 de 2025 na lanterna do campeonato de construtores, depois que a equipe redirecionou todos os seus recursos para o projeto de 2026 ainda no início do ano de 2025.

A escuderia de Enstone iniciou o ano de forma sólida, aproveitando o impulso do forte final de temporada de 2024. Pierre Gasly chegou ao Q3 três vezes nos primeiros seis GPs, incluindo o quinto lugar na classificação e o sétimo lugar no GP do Bahrein.

Mas a Alpine perdeu terreno após a suspensão do desenvolvimento do carro A525 em junho. Outras equipes, por outro lado, continuaram trazendo atualizações – a Haas, por exemplo, apresentou no GP dos EUA, no mês passado, um pacote significativo com novo assoalho e carroceria revisada.

As últimas corridas da temporada foram particularmente difíceis para a Alpine, já que tanto Gasly quanto Franco Colapinto frequentemente se enfrentavam apenas nas últimas posições do pelotão.

Nielsen: A base técnica do A525 não está correta

"Resumindo, nosso maior problema é que nosso carro não é rápido o suficiente. Claro que existem milhões de razões", explicou o chefe da Alpine, Steve Nielsen, em entrevista ao Motorsport-Total.com, portal-irmão do Motorsport.com na Alemanha.

"Tanto Enstone quanto as pessoas na pista são responsáveis por isso. Mas, em grande parte, tudo se resume ao fato de que o carro que colocamos na pista não é bom o bastante – e precisamos construir um melhor".

"Temos que conseguir isso a tempo para o próximo ano, e estou otimista de que vai dar certo. Não é segredo que fomos uma das primeiras equipes a mudar completamente o foco para o próximo ano – considerando a quantidade de mudanças técnicas que virão. Quanto mais cedo se começa, mais maduro o carro estará no início da temporada".

Nielsen, que assumiu como o novo chefe da equipe em setembro de 2025, defendeu a mudança precoce de foco, mas admitiu que não esperavam que os concorrentes diretos continuassem a desenvolver seus carros tão tarde na temporada.

"Acho que foi a decisão certa. O que nos surpreendeu um pouco foi o quanto nossos concorrentes continuaram evoluindo. Veja a Haas. Não esperávamos isso. Ainda assim, nosso caminho está claro e estamos firmes nele".

Por que a Alpine não seguiu por duas frentes?

Questionado sobre por que a Alpine não desenvolveu o carro atual em paralelo com o projeto de 2026 – como outras equipes conseguiram –, Nielsen explicou a complexidade dessa estratégia dupla.

"A resposta curta é: eu gostaria que estivéssemos mais competitivos agora. Só espero que a dor que estamos sentindo atualmente valha a pena no próximo ano, quando colocarmos um carro muito mais forte na pista".

"Mas é preciso dizer claramente: desenvolver dois carros ao mesmo tempo... A maioria das equipes tem apenas um túnel de vento. E ele é fortemente regulado. Se mantivermos o carro de 2025 no túnel de vento, não podemos testar o modelo de 2026 lá".

"É possível fazer os dois, mas é extremamente ineficiente. Cada troca de modelo no túnel de vento consome tempo. Você perde horas e dias calibrando e adaptando. Por isso, achamos que a melhor maneira de dar um grande passo era não desenvolver mais o carro deste ano".

"E devo mencionar: quando a equipe testou no Bahrein na primavera, o carro parecia competitivo. Ficamos surpresos com o quanto os outros trabalharam. Espero que em março, quando estivermos mais à frente, possamos dizer: 'Esse é o motivo.' Se estivermos à frente deles. Mas no momento, ninguém sabe".

Sem pressão extra para 2026

Nielsen não acredita que a mudança precoce no desenvolvimento – que deixou a Alpine com apenas 22 pontos na lanterna da tabela, cerca de um terço dos pontos da equipe seguinte – gere pressão adicional para 2026.

Steve Nielsen é o novo homem forte na sede da equipe em Enstone Foto: circuitpics.de

"Na Fórmula 1, a pressão está sempre presente", acrescentou. "Seja competindo pela primeira ou pela 10ª posição – a pressão está sempre lá. Você aprende a conviver com isso ou não. Sempre há algo com que você fica insatisfeito: uma parada nos boxes lenta, uma estratégia ruim, gerenciamento de pneus falho ou outra coisa. Raramente, ou quase nunca, você vai para a cama à noite pensando que tudo está perfeito".

"E quanto mais rápido o carro fica, maior é a pressão", disse Nielsen. "No fim das contas – e pessoas de outros esportes descrevem algo parecido – quando você tem um carro que pode ganhar, muitas vezes sente mais alívio do que alegria ao realmente conseguir extrair esse potencial".

"Quando você sabe que pode vencer, subir ao pódio ou terminar em décimo, e consegue, é bom. Se não, não dá para ficar satisfeito. Já participei de corridas em que ficamos em primeiro e terceiro – e fiquei completamente insatisfeito, porque na verdade deveria ter sido primeiro e segundo".

"Somos todos bastante autocríticos. Por isso, é muito fácil focar nos pontos negativos. A pressão, portanto, está sempre presente", concluiu.

