A temporada de 2025 foi marcada pelas celebrações do jubileu de diamante da Fórmula 1, completando 75 anos de existência. E em meio a muitos eventos ao longo do campeonato, a categoria selecionou as 25 maiores corridas da história, com direito a quatro delas em solo brasileiro.

A eleição foi interna, feita pela própria categoria, com os resultados sendo divulgados ao longo do segundo semestre no site oficial da F1, com uma posição sendo revelada por semana, com uma reportagem contando os motivos para a escolha.

Das 25 provas selecionadas, dois circuitos dominam a lista: Interlagos e Nurburgring estão presentes com quatro provas cada um, representando quase um terço do total. O GP do Brasil aparece três vezes contra um de São Paulo. Na lista estão a vitória de Ayrton Senna em 1991, o título de Lewis Hamilton contra Felipe Massa em 2008, o tricampeonato de Sebastian Vettel em 2012 e a aula de Max Verstappen na chuva em 2024.

Já a pista alemã traz clássicos em situações opostas. Duas das provas de Nurburgring foram disputadas em Nordschleife, o "Inferno Verde", com os triunfos históricos de Jackie Stewart e Juan Manuel Fangio. Já as outras duas foram disputadas na versão reduzida, em anos mais recentes, nos GPs da Europa de 1999 e 2007.

Falando em Alemanha e GP da Europa, estas são as duas provas mais presentes, com quatro GPs da Alemanha e quatro GPs da Europa. Olhando para a etapa do país, temos corridas tanto em Nurburgring quanto em Hockenheim, enquanto a outra é representada ainda pela histórica vitória de Senna em Donnington 1993 e a polêmica final de 1997 entre Michael Schumacher e Jacques Villeneuve em Jerez de la Frontera.

Pódio: vencedor da corrida e Campeão Mundial de Pilotos de F1 de 2021, Max Verstappen, Red Bull Racing, segundo lugar, Lewis Hamilton, Mercedes, terceiro lugar, Carlos Sainz Jr., Ferrari Foto de: Erik Junius

Confira as 25 melhores corridas da história da F1:

25 - GP da Espanha de 1981 (Gilles Villeneuve vence após largar em sétimo naquela que é considerada a melhor corrida de sua carreira)

24 - GP da Bélgica de 1963 (Vitória de Jim Clark naquela que é considera uma das maiores performances de um piloto sob chuva na história)

23 - GP de Portugal de 1984 (Alain Prost vence a corrida mas perde o título de 1984 para Niki Lauda por apenas meio ponto)

22 - GP da Espanha de 1996 (Uma das maiores vitórias da carreira de Michael Schumacher sob uma chuva torrencial)

Ayrton Senna, 1st position, holds the Sega Sonic the Hedgehog trophy aloft on the podium Foto de: LAT Photographic

21 - GP da Europa de 1993 (A melhor primeira volta da história da F1, com uma aula de Ayrton Senna na chuva em Donnington Park)

20 - GP da Alemanha de 2018 (Uma corrida caótica na chuva que terminou com uma grande vitória de Lewis Hamilton após largar de 14º, enquanto Sebastian Vettel sofre o acidente que muda a briga pelo título daquele ano - e sua carreira)

19 - GP da Europa de 1999 (Uma corrida movimentada, repleta de incidentes que terminou com um surpreendente pódio duplo da Stewart - vitória de Johnny Herbert e terceiro lugar para Barrichello)

18 - GP da Europa de 2007 (A chuva traz o caos em Nurburgring e, em meio a inúmeros abandonos, Alonso vence com Massa em segundo)

17 - GP da Bélgica de 2000 (Hakkinen vence com uma das maiores ultrapassagens da história da F1: manobra dupla em cima de Schumacher e Ricardo Zonta)

Michael Schumacher, Ferrari closely followed by Mika Hakkinen, McLaren Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

16 - GP da Austrália de 1986 (Uma disputa tripla histórica pelo título na última corrida do ano entre Piquet, Mansell e Prost)

15 - GP da Bélgica de 1998 (Uma das largadas mais dramáticas da história da F1 que termina com uma vitória surpreendente de Damon Hill com a Jordan)

14 - GP da Alemanha de 1968 (Considerada uma das maiores vitórias da história da F1, Jackie Stewart domina o Inferno Verde apesar da chuva, da neblina e de um punho quebrado para cruzar a linha de chegada com mais de 4min de vantagem para Graham Hill, em segundo)

13 - GP do Japão de 2005 (Uma das maiores vitórias de Kimi Raikkonen, largando de 17º para triunfar com uma bela ultrapassagem em cima de Fisichella na última volta)

12 - GP do Brasil de 1991 (A dramática primeira vitória de Ayrton Senna em casa com o câmbio travado na sexta marcha nas últimas voltas de prova)

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

11 - GP de Abu Dhabi de 2021 (A final mais polêmica da história da F1. Hamilton e Verstappen chegam empatados, o britânico parecia a caminho do octacampeonato... até Nicholas Latifi bater no muro)

10 - GP da Grã-Bretanha de 1987 (Uma disputa histórica entre Mansell e Piquet que terminou com o piloto da casa sendo o herói de milhares de pessoas em Silverstone)

9 - GP da Alemanha de 1957 (A última vitória de Juan Manuel Fangio na F1 é considerada também a maior de sua carreira. Sua performance foi tão dominante que o próprio argentino disse ter ficado assustado com sua velocidade)

8 - GP do Brasil de 2012 (Sebastian Vettel conquista o tricampeonato de forma dramática, tendo que se recuperar de um toque na largada e escalar o pelotão para neutralizar a ameaça de Alonso, que perseguia Button para encerrar jejum e levar seu terceiro troféu de campeão)

7 - GP da Grã-Bretanha de 2008 (Hamilton vence uma corrida caótica na chuva para embolar de forma incrível o campeonato daquele ano: um empate triplo na liderança entre o britânico, Massa e Raikkonen, com Kubica em quarto a apenas dois pontos)

6 - GP da Alemanha de 2019 (O que seria uma celebração dos 125 anos da Mercedes virou um show de horrores para a equipe em casa, com Hamilton e Bottas batendo. Verstappen vence, superando Vettel, com um improvável Kvyat fechando o pódio)

5 - GP do Brasil de 2008 (Uma das finais mais dramáticas da história, com Hamilton conquistando seu primeiro título contra Felipe Massa na casa do rival graças a uma ultrapassagem na última curva da última volta)

Felipe Massa, Ferrari F2008, 1st position, is humble in defeat Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

4 - GP da Europa de 1997 (A polêmica decisão entre Villeneuve e Schumacher pelo título, que terminou com a desclassificação do alemão na temporada. Mas o caos começou ainda no sábado, com o empate triplo pela pole entre os dois e Frentzen)

3 - GP de São Paulo de 2024 (Em meio ao caos causado pela chuva, Verstappen dá um show na pista molhada, vencendo após largar de 17º, com um surpreendente pódio duplo da Alpine)

2 - GP de Abu Dhabi de 2010 (Sebastian Vettel conquista o primeiro título de sua carreira em uma briga quádrupla na final enquanto Alonso perde a chance de levar o tri ao ficar preso atrás de Vitaly Petrov)

1 - GP do Canadá de 2011 (A corrida mais longa da história da F1, com mais de quatro horas de duração e uma vitória apoteótica de Jenson Button após o piloto da McLaren chegar a estar na última posição)

Jenson Button, McLaren MP4-26 Mercedes Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

