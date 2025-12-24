Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria

O GP de Abu Dhabi de 2025 marcou, sem cerimônia, o fim da era da Renault como fornecedora de motores na Fórmula 1, já que a marca francesa não fabricará as unidades de sua própria equipe, a Alpine, que será cliente da Mercedes. Depois de 771 grandes prêmios, 213 pole positions, 465 pódios, incluindo 169 vitórias e 23 títulos mundiais, vamos dar uma olhada nos principais momentos da história da montadora:

GP da Inglaterra de 1977: A estreia da Renault na F1

O Renault RS01 de Jean-Pierre Jabouille passa por uma troca de pneus e verificações. Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

A Renault fez sua estreia no campeonato mundial com o primeiro carro turboalimentado da F1, o RS01, que ganhou o apelido de "bule amarelo" devido à frequência com que a fumaça saía dele.

Em grid de 36 pilotos, Jean-Pierre Jabouille se classificou em 21º lugar, a 1,62s da pole position, mas sofreu uma rachadura no coletor de admissão na 12ª volta e foi para o box para reparos, antes de o turbo falhar após 16 voltas.

GP da França de 1979: Jabouille conquista a primeira vitória da Renault

Jean-Pierre Jabouille, Renault RS10 Foto de: Motorsport Images

O francês Jean-Pierre Jabouille teve dificuldades nos primeiros dias da Renault, com 17 abandonos nas primeiras 24 corridas pela marca.

Mas ele venceu o GP da França em Dijon-Prenois, conquistando a primeira vitória da Renault e a sua própria, depois de ultrapassar o líder da corrida Gilles Villeneuve, em uma corrida que ficou mais famosa pela batalha de tirar o fôlego, roda a roda, do canadense com René Arnoux, da Renault, pelo segundo lugar.

1983: Prost perde por pouco o título mundial

Alain Prost, Renault RE40 V6 Foto de: Motorsport Images

As vitórias se tornaram cada vez mais frequentes para a Renault, com Alain Prost vencendo em Le Castellet, Spa-Francorchamps, Silverstone e Oesterreichring (hoje conhecido como Red Bull Ring) em 1983, quando liderava o campeonato por 14 pontos - com a vitória valendo nove.

No entanto, Prost se retirou de três dos últimos quatro GPs, duas vezes com problemas no turbo, perdendo o título para Nelson Piquet por dois pontos.

GP de Portugal de 1985: Senna conquista uma vitória sensacional enquanto a Renault prepara sua primeira saída da F1

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault, comemora a 1ª posição com o chefe de equipe Peter Warr no parc ferme, retrato Foto de: Motorsport Images

De 1983 a 1986, a Renault também forneceu seus motores de F1 para clientes - primeiro a Lotus, depois a Ligier, e a Tyrrell também acabou adquirindo os motores franceses.

A Lotus havia vencido apenas um GP desde a campanha de Mario Andretti para a conquista do título em 1978, mas Ayrton Senna deu à famosa equipe seu primeiro triunfo desde a morte de Colin Chapman ao dominar uma corrida molhada no Estoril, vencendo o GP de Portugal com mais de um minuto de vantagem.

A Renault deixou a F1 como construtora no final de 1985, mas ainda forneceu motores para seus três clientes em 1986.

1989: A Renault retorna à F1 como fornecedora de motores

Thierry Boutsen, Williams FW12C Renault Foto de: Motorsport Images

A Renault retornou à F1 como fornecedora de motores da Williams, trocando seu V6 turbo anterior por um V10 aspirado.

Thierry Boutsen e Riccardo Patrese abandonaram por problemas técnicos na corrida de abertura da temporada em Jacarepaguá, mas Boutsen conquistou duas vitórias naquele ano. Os dois pilotos dividiram outras duas vitórias em 1990, e Nigel Mansell substituiu o belga para se tornar o principal adversário de Ayrton Senna; pilotando o FW14 de Adrian Newey, ele conquistou cinco vitórias e três segundas posições em 1991.

1992: Mansell conquista o primeiro título da Renault

Pódio: segundo lugar Nigel Mansell, Williams Renault, comemora sua vitória no campeonato mundial Foto de: Motorsport Images

A Renault adicionou a Ligier ao seu portfólio de equipes em 1992, mas a Williams deu o tom com Mansell-Patrese nos três primeiros GPs; o inglês venceu as cinco primeiras corridas da temporada e foi coroado campeão mundial já no GP da Hungria, em meados de agosto.

1993: Prost conquista a histórica quarta coroa

Alain Prost, da Williams, comemora seu quarto sucesso no Campeonato Mundial Foto de: Sutton Images

O domínio da Williams continuou em 1993, com Mansell substituído por Alain Prost.

O francês venceu confortavelmente seus rivais, ganhando sete dos primeiros 10 GPs e marcando mais pontos do que qualquer outro piloto até o final do ano. Um travamento de pneu na Hungria e uma falha no motor em Monza fizeram com que ele não fosse oficialmente coroado até Estoril, no final de setembro.

1994: Hill perde o título para Schumacher após a morte de Senna

Damon Hill, Williams FW16B Renault Foto de: Motorsport Images

Prost se aposentou no final da temporada de 1993, abrindo caminho para que Ayrton Senna se juntasse à Williams, vindo de uma McLaren em dificuldades, mas a lenda brasileira morreu em um acidente no GP de San Marino.

O inexperiente Damon Hill herdou o status de líder da equipe em um FW16 dominante, mas complicado, e perdeu o título em uma colisão controversa com o rival Michael Schumacher em Adelaide, onde Mansell venceu. A Williams-Renault ainda levou as honras no campeonato de construtores.

1995: Schumacher conquista o segundo título consecutivo com a Benetton

Michael Schumacher, Benetton Foto de: Motorsport Images

A Benetton trocou os motores Ford-Cosworth pelos motores Renault em 1995, o que significa que a marca francesa equipou os dois carros mais rápidos daquele ano. A Benetton e a Williams venceram 16 dos 17 GPs, com Jean Alesi, da Ferrari, conquistando sua única vitória na F1 no dia de seu aniversário, em Montreal, depois de um problema na caixa de câmbio de Schumacher.

Mesmo assim, o alemão conquistou o título com bastante facilidade, vencendo mais da metade das corridas.

GP da França de 1996: O histórico 1-2-3-4 da Renault

Damon Hill, Williams, lidera na largada Foto de: Getty Images

O domínio das equipes motorizadas da Renault, embora a Benetton estivesse em declínio, culminou no GP da França de 1996. A Williams fez um 1-2 com Hill liderando o estreante Jacques Villeneuve, seguido por Alesi e Gerhard Berger, da Benetton, para um 1-2-3-4.

A Williams voltou à glória no campeonato, com Damon Hill conquistando o título de pilotos e a equipe vencendo 12 das 16 corridas.

1997: Villeneuve ganha o título em meio a polêmicas e a Renault sai da F1 novamente

Jacques Villeneuve, Williams FW19 Foto de: Motorsport Images

O último carro projetado por Newey para a Williams não era tão dominante quanto seu antecessor, e a Ferrari estava em ascensão depois que Jean Todt montou uma equipe dos sonhos, de modo que o ano de 1997 foi um duelo muito disputado entre Villeneuve e Schumacher. O canadense levou a melhor na última corrida, em Jerez, onde Schumacher bateu na Williams em uma tentativa fracassada de tirá-la da corrida.

Já em junho de 1996, a Renault decidiu deixar a F1 no final da temporada de 1997, pois suas constantes vitórias significavam uma diminuição do retorno de marketing. Seu motor continuou sendo usado sob as marcas Mecachrome (Williams em 1998), Supertec (Williams e BAR em 1999, Arrows em 2000) e Playlife (Benetton de 1998 a 2000). O motor desatualizado ainda conquistou uma pole e 12 pódios em três anos.

2002: A Renault retorna como construtora de pleno direito

Jenson Button, Renault R202 com o companheiro de equipe Jarno Trulli Foto de: Motorsport Images

A Renault comprou a Benetton em março de 2000, deu à equipe seu novo motor V10 para 2001 e a rebatizou como Renault a partir de 2002. Seu primeiro GP de volta, em Melbourne, terminou com uma dupla desistência, pois Jenson Button foi pego no caos da primeira volta e Jarno Trulli abandonou algumas voltas depois.

A Renault ficou em quarto lugar no campeonato, mas marcou apenas 23 pontos e não conseguiu subir ao pódio.

GP da Hungria de 2003: Alonso leva a Renault de volta ao topo

Fernando Alonso, Renault Foto de: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

A Renault estava em ascensão em 2003. Fernando Alonso e Trulli fecharam a primeira fila na Malásia e, em seguida, o jovem espanhol venceu o GP da Hungria da pole position, enquanto Mark Webber, da Jaguar, que ficou em segundo lugar na largada, liderava o pelotão atrás.

Quando Kimi Raikkonen ultrapassou Webber, ele já estava mais de 20 segundos atrás de Alonso, que liderava o finlandês por 17 segundos na bandeira quadriculada.

2005: Alonso se torna o campeão mundial mais jovem da F1

Campeão mundial Fernando Alonso, Renault Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

A Renault conquistou outra vitória com Trulli no GP de Mônaco de 2004 antes de se tornar uma verdadeira candidata ao título com seu R25.

O McLaren MP4-20 de Kimi Raikkonen era mais rápido, mas não era confiável, abrindo caminho para que Alonso conquistasse o título em Interlagos, antes de a marca francesa ser coroada campeã mundial de construtores no final da temporada em Xangai.

2006: Alonso vence Schumacher e conquista o título mundial em um duelo fascinante

Fernando Alonso, Michael Schumacher Foto de: Sutton Images

A Ferrari voltou a ter sucesso em 2006, em uma temporada muito disputada em que Schumacher perdeu a liderança inicial para Alonso, mas a Renault perdia competitividade gradualmente - em parte devido à proibição dos amortecedores de massa pela FIA.

Os dois candidatos ao título chegaram à penúltima etapa da temporada empatados em pontos em Suzuka, onde Schumacher liderou seu rival até que seu motor falhou, dando a Alonso uma vantagem de 10 pontos. Mesmo que o sete vezes campeão mundial vencesse no Brasil, tudo o que o espanhol precisava fazer era marcar um ponto; Alonso terminou em segundo lugar em Interlagos e Schumacher em quarto, depois de um furo de pneu.

A Renault conquistou o título de construtores por apenas cinco pontos contra a Ferrari.

GP de Singapura de 2008: Alonso vence, mas o Crashgate leva a Renault à desgraça

Nelson Piquet Jr., equipe Renault F1 R28, bate no muro Foto de: Sutton Images

A mudança da F1 para novas regras técnicas e um único fornecedor de pneus, a Bridgestone, não foi fantástica para a Renault, que vinha usando a borracha da Michelin. O ano de 2007 rendeu um único pódio, cortesia de Heikki Kovalainen, antes de Alonso retornar à equipe ao lado de Nelson Piquet Jr., depois de interromper sua experiência na McLaren.

A Renault estava em quinto lugar na classificação antes do GP de Singapura, em igualdade de pontos com a Toyota, quarta colocada, e tinha grandes esperanças para a corrida em Marina Bay, mas um problema técnico impediu que Alonso marcasse um tempo na segunda sessão, deixando-o em 15º lugar.

O chefe da equipe, Flavio Briatore, e o engenheiro-chefe, Pat Symonds, elaboraram um plano: Alonso parou na 12ª volta e seu companheiro de equipe, Piquet, bateu na 14ª volta, fazendo com que o safety car entrasse em ação.

Em 2008, quando uma corrida foi neutralizada, o pitlane permaneceu fechado até que todos os carros estivessem reunidos atrás do safety car. Portanto, Alonso se viu na liderança quando todos os carros foram para os boxes e venceu a corrida. A conspiração só veio à tona um ano depois, levando a equipe Renault a se retirar da F1 às pressas em total desgraça.

2010-2013: Vettel e a Red Bull conquistam os últimos títulos da Renault

Sebastian Vettel, Red Bull RB9 Renault, comemora a vitória com donuts Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

A Red Bull contou com os motores Renault a partir de 2008, com essas unidades de potência também usadas pela Lotus/Caterham a partir de 2011 e pela Williams a partir de 2012.

A Red Bull dominou a F1 durante a partir de 2010, com Vettel ganhando quatro títulos consecutivos - dois dos quais, 2010 e 2012, disputados até o fim contra Alonso, de Ferrari. Os carros com motor Renault obtiveram 44 vitórias (41 da Red Bull, duas da Lotus e uma da Williams) em 77 GPs.

2014: A Renault tem dificuldades em meio à mudança para unidades de potência híbridas

Pastor Maldonado, Lotus

A F1 mudou para os unidades híbridas V6 turbo para 2014. Todos os fabricantes de motores tiveram dificuldades com a confiabilidade, mas a Mercedes foi dominante, enquanto a Renault sofreu.

A marca francesa ainda conquistou três vitórias em GPs que não eram 'da Mercedes', com Daniel Ricciardo vencendo no Canadá, na Hungria e na Bélgica pela Red Bull, mas a Toro Rosso, a Lotus e a Caterham raramente incomodavam.

2016: A Renault retorna como equipe de fábrica

Kevin Magnussen, equipe Renault Sport F1 RS16 Foto de: Sutton Images

A Renault voltou à F1 novamente em 2016, com o objetivo de conquistar pódios em 2018 e disputar o título em 2020.

A campanha de 2016 rendeu apenas oito pontos. As coisas melhoraram nos anos seguintes, com um pódio em 2019 e mais alguns em 2020 - longe da meta inicial.

Enquanto isso, a Caterham fechou as portas, e a Red Bull e a Toro Rosso 'desertaram' para a Honda, enquanto a McLaren mudou para a Renault depois de uma experiência ruim com a fabricante japonesa - e logo se tornou mais competitiva do que a equipe de fábrica.

Depois, a McLaren retornou à antiga parceira Mercedes, deixando a Renault sem equipes clientes.

GP da Hungria de 2021: Ocon dá à Renault sua última vitória

Vencedor da corrida, Esteban Ocon, Alpine A521 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Em 2021, a equipe Renault se transformou na marca Alpine, que pertence à montadora francesa.

Pouco antes de o então CEO da Alpine, Laurent Rossi, lançar seu mal gestado plano de 100 corridas para chegar ao topo da F1 (no fim de 2025, a contagem está em 98 GPs e a Alpine acabou de terminar em último lugar no campeonato de construtores de 2025), Esteban Ocon venceu um memorável GP da Hungria. O francês tirou o máximo proveito de uma batida na primeira curva para liderar de forma impecável durante todo o tempo, beneficiando-se da resistência do companheiro de equipe Alonso contra o ressurgimento de Lewis Hamilton, de Mercedes.

2025: A Renault abre mão de seu legado

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Apesar da fábrica de motores de Viry-Chatillon estar otimista com o projeto para 2026, o CEO da Renault, Luca de Meo (que desde então deixou a empresa), tomou a decisão de mudar para motores Mercedes, encerrando sem cerimônias uma história de quase cinco décadas de forma abrupta. E agora?

