Na mira da Haas, Câmara deve fazer teste decisivo com a Ferrari visando F1 em 2027
Brasileiro disputa a vaga na equipe norte-americana com Leonardo Fornarolli
Rafael Câmara é um dos nomes cotados para entrar na Fórmula 1 na próxima temporada caso a Haas decida não renovar com Esteban Ocon.
O brasileiro divide a disputa com Leonardo Fornarolli, que atualmente faz parte da academia da McLaren, e Yuki Tsunoda, que poderia ter o apoio da Toyota para retornar ao grid.
Câmara, por sua vez, tem o apoio da Ferrari, uma vez que faz parte da academia de jovens talentos da equipe italiana e tem feito uma temporada consistente e notória na Fórmula 2, depois de ter vencido em seu ano de estreia na Fórmula 3.
Segundo informações dadas ao vivo durante o TL2 da F1 por Mariana Becker, repórter da categoria pela Globo, o brasileiro está dando seus primeiros passos para mostrar suas habilidades ao alto escalão dos times.
Foi reportado que o piloto fará um TPC, ou seja, um teste com carros anteriores da Ferrari, em Fiorano. Além disso, o brasileiro também deve ter a oportunidade de testar com a própria Haas, também na Itália.
O Motorsport.com Brasil apurou que Câmara é um dos nomes favoritos para ocupar um dos assentos na Haas na próxima temporada, mas a disputa está bastante acirrada com Fornarolli.
Inclusive, o italiano também tem testes marcados com a equipe para mostrar suas habilidades. A decisão final não deve ser tomada antes do fim de agosto.
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
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