Após mostrar bom ritmo nos treinos livres para o GP do Japão de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou com o sétimo lugar no grid em Suzuka e, apesar da posição modesta no grid nipônico, o heptacampeão mundial celebrou os aspectos positivos tirados da classificação deste sábado na Ásia.

“A equipe fez um ótimo trabalho na semana passada, fazendo ajustes em nosso acerto -- este é, na verdade, o primeiro fim de semana em que não estou testando um monte de coisas, então sinto que estou de volta ao normal", afirmou o veterano piloto britânico depois do treino qualificatório no Japão.

“Acho que colocamos o carro em uma janela de trabalho muito melhor e por isso tem sido muito agradável pilotar, só que os caras são um pouco mais rápidos. Estávamos um segundo ou pouco mais de um segundo atrás da Red Bull no ano passado e, agora, sete décimos. É melhor”, seguiu Hamilton.

"Neste fim de semana, tudo está muito mais no ponto ideal e espero que isso continue nas próximas corridas, então só temos que adicionar desempenho”, completou Lewis, que se classificou à frente do companheiro e compatriota George Russell pela primeira vez em 2024 -- o jovem inglês larga em nono.

