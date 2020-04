Tudo começou com um funcionário da McLaren que havia testado positivo para o Covid-19, o que levou a equipe a sair do GP da Austrália, etapa inaugural da temporada 2020 da Fórmula 1. A partir daí, começou um período de várias horas de incerteza sobre o futuro da prova, com diversos problemas de comunicação entre a organização, o público e as equipes.

Poucas horas antes do horário marcado para o primeiro treino livre, a F1, a FIA e a organização do GP anunciaram o cancelamento da prova. Mas, a demora deixou a dúvida em todos de que o evento seria realizado, mesmo que com portões fechados.

A direção da F1 considerou realizar a prova com portões fechados, além de introduzir precauções extras para diminuir o medo da disseminação do vírus, o que permitiria ao evento continuar como o planejado inicialmente. Mas a ideia não teve o apoio de mais de 50% das equipes, o que deixou o cancelamento como única opção.

O CEO da Australian Grand Prix Corporation (AGPC), Andrew Westacott, explicou como que a organização trabalhou com as autoridades de saúde locais, notando a rápida evolução da situação.

"Melbourne e Vitória têm um Secretário de Saúde que responde a um Ministro Nacional de Saúde, que responde a um comitê que vai até o Comitê Nacional de Segurança, liderado pelo Primeiro Ministro", disse Westacott. "Nós seguimos as recomendações do comitê, e suas observações têm sido cruciais. Tivemos um conselho adicional que sugeria que o evento seria cancelado".

"É importante destacar que o estado de Vitória havia recebido um megaevento no último final de semana, a final da Copa do Mundo Feminina de Cricket T20, no Melbourne Cricket Garden, com a presença de 86 mil fãs. Então é uma situação fluida que muda diariamente".

VÍDEO: O jogo político nos bastidores do cancelamento do GP da Austrália

Westacott destacou que não havia nenhum indício de que fãs ou funcionários da F1 teriam sido colocados em perigo ao não cancelar a prova mais cedo.

"Não havia nenhuma sugestão desse tipo", disse. "O conselho do Secretário de Saúde de Vitória levou em consideração não apenas os resultados dos testes que foram realizados e o único que deu positivo, mas também levou em consideração que estava acontecendo na sociedade local".

"Quando eles tomaram aquela decisão, foi baseada em todos os dados médicos disponíveis, e nós tínhamos eles o tempo todo. Foi a decisão correta a ser tomada".

A F1 foi bastante criticada pela falta de informação ou decisões nos dias que antecederam o início do GP da Austrália, com o hexacampeão Lewis Hamilton afirmando estar "chocado" com o fato da corrida ter sido levada adiante. Mas o CEO da F1, Chase Carey, afirmou que a situação havia "mudado rapidamente" em um espaço de poucos dias.

"Olhe para quatro dias atrás. A situação ao redor do mundo era muito diferente, seja na Europa, seja nos Estados Unidos", disse Carey. "É uma situação em evolução. Todos esses fatos são parte do que temos que lidar".

"Haviam outros indivíduos sendo testados aqui. Claramente a situação era muito diferente da vista no domingo, como disse Andrew, quando eles receberam um evento com quase 100 mil pessoas. Vocês precisam entender que somos um esporte global que começou a se movimentar no final de semana anterior. Desde então, se passou muito tempo".

"Olhando melhor, obviamente estava diferente, mas com as coisas mudando nessa velocidade, acho que estávamos lidando com isso em tempo real".

