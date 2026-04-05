Max Verstappen não está feliz com a situação atual da Fórmula 1. O piloto já deixou claro que planeja se aposentar se os carros e os regulamentos não ficarem melhores, no entanto, o tetracampeão não acredita que esse seria um fim trágico.

Em 2026, Verstappen planeja fazer algumas etapas de GT3, inclusive, correu as 4 Horas de Nurburgring em março e voltará para a etapa de 24 horas já em abril. Em entrevista à BBC, o tetracampeão afastou a possibilidade do público ficar com 'pena' caso ele decida se aposentar da F1.

"Tenho muitos outros projetos pelos quais sou muito apaixonado. As corridas de GT3. Não só eu mesmo correndo, mas também a equipe. É muito bom e divertido construir isso. E eu realmente quero expandir ainda mais nos próximos anos".

"Não é como se, ao parar aqui [na F1], eu não fosse fazer mais nada. Sempre vou me divertir. E também vou me divertir em muitas outras coisas na minha vida. Mas, para ser sincero, é um pouco triste que estejamos falando sobre isso. Não precisam ter pena de mim. Eu vou ficar bem".

Essa não é a primeira vez que Verstappen diz que não pretende continuar correndo na F1 por muitos anos. O piloto tem contrato com a Red Bull até 2028 e ainda decidirá se continuará na categoria por algum tempo além disso.

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!